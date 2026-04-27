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"Son enfermos mentales": mindefensa sobre ataque terrorista en la vía Panamericana

El ministro Pedro Sánchez se refirió a la situación de orden público en el suroccidente del país y cuestionó el actuar criminal de los responsables del atentado.

Noticias RCN

abril 27 de 2026
12:04 p. m.
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Sigue la indignación por el brutal atentado terrorista en las vías del Cauca que dejó como resultado a 20 personas muertas y decenas de heridos, tras la activación de una carga explosiva mientras iban transitando vehículos de transporte de pasajeros.

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Pedro Sánchez, ministro de Defensa, habló en La FM, donde reiteró el rechazo institucional tras lo sucedido y calificó como "enfermos mentales" a los perpetradores del ataque terrorista, pues indicó que actuaron con "total desprecio por la vida".

Los criminales a sangre fría, creo yo que ya son enfermos mentales, sabiendo que habían mujeres, niños, ancianos, decidieron asesinarlos al activar esa carga explosiva.

¿Qué medidas se han tomado para enfrentar el terrorismo en Cauca?

Frente a las críticas ciudadanas, el ministro defendió las acciones de la Fuerza Pública y aseguró que “se han fortalecido las capacidades de inteligencia” y aumentado la presencia militar en zonas críticas como la vía Panamericana.

“Desplegamos 13 pelotones blindados, 12 de infantería, unidades policiales, cámaras y drones”, explicó, agregando que incluso “a un kilómetro del lugar del atentado había una unidad del Ejército”. Sin embargo, reconoció que “es imposible tener presencia en cada metro del territorio”.

El funcionario también indicó que, gracias a estas estrategias, se había logrado reducir los atentados terroristas en algunas regiones antes del ataque: “En el Valle del Cauca se redujeron en un 56 % y en el Cauca en un 22 %”, aunque admitió que los hechos recientes alteran esas cifras.

Mindefensa y el balance de las operaciones contra 'Iván Mordisco'

Según Sánchez, una de las razones que habría provocado la seguidilla de ataques y atentados, serían los resultados operacionales contra las estructuras de las disidencias de las Farc. En ese sentido, se le consultó sobre el avance para dar de baja a alias 'Iván Mordisco', el hombre más buscado de Colombia.

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"Ubicar a un criminal en una selva donde a 10 metros ya no se ve nada es muy difícil, pero no es imposible", dijo el ministro, resaltando que se han abatido a 6 de los 7 principales cabecillas en el Cauca, mientras que a 'Iván Mordisco' le han capturado a varios integrantes de su entorno cercano.

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