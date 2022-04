Horas clave para la extradición de ‘Otoniel’: se acaba el plazo de la defensa para apelar la decisión

El próximo 25 de abril es el último día de plazo para que la defensa de alias Otoniel, líder del Clan del Golfo, interponga un recurso de apelación ante la decisión del Gobierno colombiano de autorizar su extradición a Estados Unidos por los delitos de narcotráfico.

“Cuenta con más de 120 órdenes de captura, seis sentencias condenatorias y siete medias de aseguramiento por delitos como narcotráfico, homicidio y reclutamiento”, dijo el mayor general Fernando Murillo, director investigación criminal e Interpol.

Así la situación, las autoridades redoblaron la seguridad de Dairo Antonio Úsuga, de quien se tiene claro que busca fugarse de prisión desde que se dio su captura. Además, el operativo de traslado hacia Catam está listo, pues es desde este lugar que saldrá con destino a una cárcel de Estados Unidos.

“Esto con el fin de proteger la vida e integridad del capturado, pero también de evitar una posible fuga y evitar su extradición”, agregó el mayor general Murillo.

Los últimos movimientos de ‘Otoniel’ en Colombia

Antes de que se cumpla con el pedido de extradición, alias Otoniel tendrá dos diligencias ante la JEP y una última visita conyugal, al cual será el próximo 24 de abril.

Las excéntricas solicitudes de ‘Otoniel’ tras firma de su extradición

El máximo jefe del Clan del Golfo, según la Policía, tiene claro que será extraditado por el delito de narcotráfico, y por esto, ha realizado varias solicitudes al gobierno americano.

En primer lugar, una de las solicitudes más sorprendentes es que ‘Otoniel’ pidió que se le garantice el derecho a las relaciones sexuales con su esposa, cónyuge o compañera permanente.

Además, pidió que se posibilite su contacto con la familia, esposa e hijos y exigió que se le otorguen las visas o permisos a sus familiares y amantes, para que puedan visitarlo en una cárcel de Estados Unidos.

Como si fuera poco, pidió también que la pena privativa de la libertad no exceda un tiempo que impida su readaptación social, que no sea sometido a tortura, tratos crueles e inhumanos o degradantes y que no sea aislado de los demás miembros de la población carcelaria de la que formaría parte. El narcotraficante exige que no se le dé un tratamiento desigual por su nacionalidad, y pidió el tiempo que sea necesario, para hablar con sus abogados.

Según información, hizo también peticiones como no ser extraditado a otro país diferente a Estados Unidos, sin su consentimiento expreso y del Gobierno colombiano, y pidió no ser confinado en las Unidades de Vivienda de Seguridad.