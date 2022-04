Visas y encuentros íntimos: las excéntricas solicitudes de ‘Otoniel’ tras firma de su extradición

Noticias RCN conoció los 10 nuevos requerimientos que el narcotraficante está solicitando ante su inminente extradición.

El máximo jefe del Clan del Golfo, según la Policía, tiene claro que será extraditado por el delito de narcotráfico, y por esto, ha realizado varias solicitudes al gobierno americano.

En primer lugar, una de las solicitudes más sorprendentes es que ‘Otoniel’ pidió que se le garantice el derecho a las relaciones sexuales con su esposa, cónyuge o compañera permanente.

Además, pidió que se posibilite su contacto con la familia, esposa e hijos y exigió que se le otorguen las visas o permisos a sus familiares y amantes, para que puedan visitarlo en una cárcel de Estados Unidos.

Como si fuera poco, pidió también que la pena privativa de la libertad no exceda un tiempo que impida su readaptación social, que no sea sometido a tortura, tratos crueles e inhumanos o degradantes y que no sea aislado de los demás miembros de la población carcelaria de la que formaría parte.

El narcotraficante exige que no se le dé un tratamiento desigual por su nacionalidad, y pidió el tiempo que sea necesario, para hablar con sus abogados.

Según información, hizo también peticiones como no ser extraditado a otro país diferente a Estados Unidos, sin su consentimiento expreso y del Gobierno colombiano, y pidió no ser confinado en las Unidades de Vivienda de Seguridad.

Mientras el señalado pide y pide beneficios, sus víctimas, que llevan años esperando por una reparación de su parte, continúan pidiendo al menos una porción de lo que hoy la justicia le da uno de los criminales más peligrosos de los últimos años y uno de los mayores depredadores sexuales de las últimas dos décadas.