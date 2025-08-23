Fallece joven Emberá en medio de hechos de violencia en asentamiento de Bogotá

La Administración Distrital confirmó el fallecimiento de un joven de la comunidad Emberá durante una riña ocurrida en el asentamiento de La Rioja, en el occidente de Bogotá. El hecho, que se registró en la mañana de este sábado, está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación.

Contexto del caso del joven emberá muerto en Bogotá

De acuerdo con la información oficial, la víctima sufrió una herida en el tórax anterior durante una celebración de la comunidad Emberá en el asentamiento, que alberga a más de 500 personas. Aunque fue trasladado a la Unidad de Servicios de Salud Santa Clara, llegó sin signos vitales.

En el mismo evento, una adolescente de 17 años resultó herida en el cuero cabelludo, pero rechazó ser llevada a un centro de salud al encontrarse al cuidado de un menor de edad.

El Distrito señaló que había solicitado previamente a los voceros de la comunidad cancelar la celebración como medida preventiva para proteger a niñas, niños, adolescentes y mujeres gestantes, ante el riesgo de incidentes en un contexto de alto consumo de alcohol.

Acciones de atención y prevención

Tras la emergencia, se activaron las rutas de protección y se desplegaron equipos de salud y acompañamiento institucional en el lugar. En total, 41 niñas y niños fueron trasladados a centros de atención especializados, y otros 28 fueron remitidos posteriormente a programas de protección.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) también intervino en casos donde los cuidadores se encontraban en estado de alicoramiento, ordenando traslados de emergencia para garantizar la seguridad de los menores.

Llamado del Distrito

La Administración Distrital reiteró su rechazo a los actos de violencia y destacó la necesidad de avanzar en soluciones de fondo que permitan el retorno o la reubicación de las comunidades indígenas asentadas en Bogotá.

“El deber y prioridad es acompañar a las comunidades indígenas con medidas integrales de atención, diálogo y protección, pero la protección de la vida debe estar siempre por encima de cualquier consideración”, señaló la entidad en un comunicado.