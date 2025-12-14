CANAL RCN
Colombia

Varias vías del país permanecen cerradas por presencia de cilindros y amenazas del ELN

Hace algunos días el ELN anunció que realizaría un paro armado nacional. La medida entraría en vigor a partir de este 14 de diciembre y se extendería por 72 horas.

Noticias RCN

diciembre 14 de 2025
08:34 a. m.
Este domingo varias vías estratégicas del país permanecen cerradas ante la presencia de cilindros, pancartas y bloqueos con insignias alusivas al ELN, hechos que han obligado a las autoridades a activar protocolos de seguridad y verificación por posibles artefactos explosivos.

ELN instaló cilindros y carteles intimidantes en varias vías del país

Noticias RCN conoció que, en Norte de Santander, las autoridades reportaron el cierre total de la vía que comunica a Cúcuta con Pamplona, luego de que fueran instalados dos cilindros presuntamente con explosivos en los tramos El Salvador y Villa Marina.

Unidades del grupo antiexplosivos se desplazaron hasta el lugar para verificar el contenido de los elementos. Los uniformados realizaron la activación controlada e informaron que se trataba de un señuelo.

Asimismo, se mantiene cerrado el paso entre Cúcuta y el municipio de El Zulia, luego de que la vía fuera bloqueada con árboles atravesados en la calzada por presuntos integrantes del ELN. Las autoridades avanzan en la zona para establecer si se trata de una amenaza real.

Por otro lado, en el suroccidente del país, también se reportó el bloqueo de la vía Panamericana entre Popayán y Cali, así como de la carretera que comunica a Popayán con el municipio de Puracé, debido a la presencia de pancartas y cilindros que aparentemente contendrían explosivos e insignias del mismo grupo armado.

Ante estos hechos, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para no transitar por las zonas afectadas, atender las recomendaciones de los organismos de seguridad y utilizar rutas alternas, mientras se desarrollan las labores de inspección, verificación y eventual neutralización de los elementos.

ELN anuncia paro armado nacional

La Defensoría se pronunció al respecto y aseguró que el anuncio representa un grave riesgo para la población civil en los territorios donde ese grupo armado tiene influencia.

La entidad advirtió que, aunque el ELN afirma dirigir esta acción contra otros actores, en la práctica las principales afectaciones recaen sobre las comunidades.

