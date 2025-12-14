CANAL RCN
Colombia

Tragedia en Antioquia: bus de turismo se precipitó y cayó a un barranco

El siniestro dejó un saldo preliminar de cinco personas fallecidas y 13 heridos. La mayoría de las víctimas son menores de edad, ya que el vehículo transportaba a un grupo de jóvenes que participaba en una excursión escolar.

Noticias RCN

diciembre 14 de 2025
09:14 a. m.
Un grave accidente de tránsito se registró en las recientes horas en la vereda Belén, jurisdicción de los municipios de Segovia y Remedios, Antioquia, donde un bus de turismo se precipitó a un barranco con varios pasajeros a bordo.

Bus de turismo con menores a bordo se precipitó y cayó a un barranco en Antioquia

De acuerdo con la información confirmada por las autoridades, el siniestro dejó un saldo preliminar de cinco personas fallecidas y 13 heridos, quienes fueron trasladados de urgencia al hospital de Remedios para recibir atención médica.

De momento, los organismos de socorro de Segovia y Remedios se encuentran atendiendo la emergencia y adelantando las labores de rescate en la zona, que presenta condiciones de difícil acceso.

Según se conoció, la mayoría de las víctimas y heridos son menores de edad, ya que el vehículo transportaba a un grupo de jóvenes que participaba en una excursión escolar de grado 11.

Las autoridades trabajan en la identificación de las víctimas y en establecer las causas del accidente, mientras se brinda acompañamiento a los familiares. Entre las hipótesis preliminares se evalúan posibles fallas mecánicas o condiciones de la vía.

