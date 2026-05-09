CANAL RCN
Colombia

Falleció Luciana, la bebé de ocho meses que esperaba un traslado de Neiva a Bogotá

La bebé de ocho meses necesitaba el traslado de Neiva a Bogotá con urgencia.

Foto: Noticias RCN.
Foto: Noticias RCN.

Noticias RCN

septiembre 05 de 2026
09:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este sábado 5 de septiembre, se conoció que falleció Luciana Rojas, la bebé de ocho meses que enfrentaba una carrera contra el tiempo. Estaba en una unidad de cuidados intensivos en Neiva y la familia pedía que la trasladaran a un centro médico en Bogotá.

Todos somos Luciana: la historia de una bebé de ocho meses que lucha por su vida
RELACIONADO

Todos somos Luciana: la historia de una bebé de ocho meses que lucha por su vida

La menor fue intervenida en urgencias por cardiopatía dilatada y disfunción cardíaca, condiciones que requieren atención especializada inmediata. La hermana mayor de Luciana también tenía ocho meses cuando falleció por una enfermedad similar.

A través de un video difundido públicamente, los familiares de la bebé le hicieron un llamado al presidente Abelardo de la Espriella para que intercediera en el caso.

Según reportes familiares, mientras más tiempo transcurría sin la remisión, el estado de salud de Luciana continuaba deteriorándose. Le solicitaron a la Nueva EPS que autorizara y gestionara de manera inmediata el traslado a un centro más especializado a Bogotá.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

ELN

Alias ‘Firu’ habría participado en la planeación de un atentado contra el presidente

Asesinatos en Colombia

VIDEO | Chef asesinó con cuchillo "mataganado" a un hombre que lo contrató para una cena de cumpleaños en Ubaté

La Guajira

¿Qué pasará con los cuerpos de ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’?

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 5 de septiembre de 2026: conoce el premio mayor

Consulte los resultados de la Lotería de Boyacá del 5 de septiembre de 2026 y verifique si es el ganador del premio mayor y otros premios del sorteo.

Liga BetPlay

Santa Fe durmió ante Fortaleza y dejó escapar tres puntos vitales en Liga Betplay: mire los goles

Los cardenales tenían una ventaja de dos goles que dejaron ir.

Videojuegos

Así será el SOFA 2026 en Bogotá: fechas, espacios y experiencias

Neiva

Todos somos Luciana: la historia de una bebé de ocho meses que lucha por su vida

Redes sociales

Murió reconocido influencer a sus 43 años de edad tras procedimiento estético íntimo: esto se sabe