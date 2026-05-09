Falleció Luciana, la bebé de ocho meses que esperaba un traslado de Neiva a Bogotá

Este sábado 5 de septiembre, se conoció que falleció Luciana Rojas, la bebé de ocho meses que enfrentaba una carrera contra el tiempo. Estaba en una unidad de cuidados intensivos en Neiva y la familia pedía que la trasladaran a un centro médico en Bogotá.

La menor fue intervenida en urgencias por cardiopatía dilatada y disfunción cardíaca, condiciones que requieren atención especializada inmediata. La hermana mayor de Luciana también tenía ocho meses cuando falleció por una enfermedad similar.

A través de un video difundido públicamente, los familiares de la bebé le hicieron un llamado al presidente Abelardo de la Espriella para que intercediera en el caso.

Según reportes familiares, mientras más tiempo transcurría sin la remisión, el estado de salud de Luciana continuaba deteriorándose. Le solicitaron a la Nueva EPS que autorizara y gestionara de manera inmediata el traslado a un centro más especializado a Bogotá.