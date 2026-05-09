Todos somos Luciana: la historia de una bebé de ocho meses que lucha por su vida

Una bebé de ocho meses enfrenta una carrera contra el tiempo en una unidad de cuidados intensivos en Neiva, mientras su familia solicita con urgencia su traslado a un centro médico de mayor complejidad en Bogotá.

Este es el caso de Luciana Rojas, el cual ha generado un llamado desesperado al sistema de salud.

¿Qué enfermedad tiene la pequeña Luciana?

La menor fue intervenida en urgencias por cardiopatía dilatada y disfunción cardíaca, condiciones que requieren atención especializada inmediata. Según reportes familiares, mientras más tiempo transcurre sin la remisión, el estado de salud de Luciana continúa deteriorándose, lo que aumenta la preocupación de sus padres y el personal médico que la atiende.

El caso cobra mayor dramatismo porque la hermana mayor de Luciana falleció a los ocho meses de edad por una enfermedad similar. Esta tragedia anterior hace que la familia viva con mayor angustia la situación actual, temiendo que el desenlace se repita si no se actúa con rapidez.

A través de un video difundido públicamente, los familiares de la bebé le hicieron un llamado al presidente Abelardo de la Espriella para que interceda en el caso y facilite el traslado urgente.

Las imágenes de la menor fueron compartidas con la autorización expresa de la familia, quienes han mantenido comunicación constante para visibilizar su situación.

El llamado a la Nueva EPS y al presidente

Los padres de Luciana han expresado su temor de que el sistema de salud abandone a su hija, después de haber vivido la pérdida de su otra bebé en circunstancias similares. Por eso, solicitan que la Nueva EPS autorice y gestione de manera inmediata la remisión a Bogotá, donde la menor podría recibir el tratamiento especializado que requiere su delicada condición cardíaca.

El caso evidencia las dificultades que enfrentan algunos pacientes en Colombia para acceder a servicios médicos especializados cuando requieren traslados entre ciudades. La bebé permanece en el centro médico de Neiva a la espera de una respuesta que puede ser determinante para su supervivencia.

La familia Rojas ha permitido la divulgación de imágenes y el relato de su historia con la esperanza de generar conciencia y movilizar a las autoridades. Ahora, el peso recae sobre el sistema de salud y su capacidad para actuar en situaciones de emergencia.