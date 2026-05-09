¿Qué pasará con los cuerpos de ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’?

El Instituto de Medicina Legal en Barranquilla permanece bajo estricta custodia policial tras el ingreso de los cuerpos de alias Bendito Menor, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, y tres personas más abatidas en un operativo en La Guajira.

La entidad confirmó que los cuerpos ingresados corresponden a Naín Andrés Pérez Tontel, de 26 años, identificado como Bendito Menor; su pareja Rosa Angélica Tarazona, conocida como La Bebecita; y dos de sus escoltas, alias El Tío y alias Casiloco.

Operativo resultó con la caída de ‘Bendito Menor’

Los cuatro cuerpos ya fueron sometidos a las respectivas necropsias por equipos forenses de Barranquilla.

Desde tempranas horas de la mañana de este sábado 5 de septiembre, familiares de los abatidos llegaron a las instalaciones de Medicina Legal para esperar la entrega de los cuerpos, la cual está sujeta a autorización de las autoridades competentes.

El operativo que dio de baja al grupo fue ejecutado por más de 30 uniformados de élite que llegaron hasta su ubicación en La Guajira.

El traslado de los cuerpos desde Riohacha hasta Barranquilla se realizó en helicóptero por orden del presidente Abelardo de la Estrella, quien se pronunció sobre el operativo: “Aquellos que no se sometan terminarán de esta forma. No vamos a permitir que los narcoterroristas dobleguen a la población”.

¿Quién era ‘Bendito Menor’?

Las medidas de seguridad en la sede de Medicina Legal se intensificaron desde ayer para prevenir posibles acciones o represalias por parte de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. El fuerte dispositivo policial busca garantizar que el proceso de entrega de los cuerpos se desarrolle sin incidentes.

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Bendito Menor era señalado como uno de los principales cabecillas de las estructuras armadas ilegales que operan en la región, y su abatimiento representa un golpe significativo para esta organización. Las autoridades mantienen operativos en la zona para desarticular completamente la estructura criminal.

Los cuerpos permanecen disponibles para entrega a los familiares una vez se cumplan todos los protocolos legales y se obtengan las autorizaciones correspondientes de la Fiscalía y demás entidades judiciales.