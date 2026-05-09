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Así será el SOFA 2026 en Bogotá: fechas, espacios y experiencias

El encuentro de cultura del tiempo libre se realizará del 8 al 12 de octubre en Corferias.

SOFA 2026
FOTO: Suministrada

Ángel Ballén

septiembre 05 de 2026
08:22 p. m.
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El SOFA 2026 se realizará del 8 al 12 de octubre en Corferias, Bogotá, con una programación que reunirá actividades como el cosplay, el arte urbano, la recreación histórica, la fantasía medieval y la cultura retro.

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¿Qué actividades tendrá SOFA 2026 en Corferias?

Entre los espacios anunciados para SOFA 2026 está el Pabellón de Arte Urbano, dedicado a expresiones como el muralismo, los art toys y la caligrafía.

También estará la Feria Medieval, con contenidos relacionados con la recreación histórica y la fantasía medieval.

El cosplay tendrá igualmente una presencia destacada. Para esta edición se anunció una programación ampliada del Cosplay Parade, que incluirá desfiles grupales, zonas destinadas a fotografía y un museo de trajes.

Otro de los espacios será la Zona Retro, enfocada en referentes culturales y de entretenimiento de las décadas de 1980 y 1990.

¿Cuándo y dónde será el SOFA 2026?

La edición SOFA 2026 se llevará a cabo durante cinco días, del jueves 8 al lunes 12 de octubre, en Corferias, Bogotá. La programación estará distribuida en diferentes espacios temáticos, con actividades dirigidas a públicos interesados en la cultura pop, el cosplay, el arte, la fantasía, la nostalgia y otras formas de entretenimiento presencial.

La boletería ya está disponible en la página web del SOFA con diferentes planes, dependiendo de la agenda que busque cada asistente.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

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