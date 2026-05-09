Santa Fe durmió ante Fortaleza y dejó escapar tres puntos vitales en Liga Betplay: mire los goles

Desde el pitazo inicial, el planteamiento del estratega albirrojo rindió sus frutos. Santa Fe presionó alto la salida del rival y ejerció un dominio territorial absoluto que rápidamente desarticuló el esquema defensivo planteado por Fortaleza.

El marcador se abrió sobre el minuto 17. Tras una secuencia colectiva en campo rival, el atacante uruguayo Franco Fagúndez capitalizó una opción dentro del área y definió con soltura para poner el 1-0. La anotación incrementó el ímpetu de los locales, que apenas seis minutos después ampliaron la ventaja.

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Al minuto 23, Nahuel Bustos apareció para concretar una gran jugada ofensiva y marcar el 2-0 parcial, ventaja con la que el equipo cardenal se retiró al descanso en medio del aplauso de su afición.

Santa Fe durmió y dejó escapar la victoria

Para la segunda mitad, el desarrollo del juego dio un vuelco drástico. Fortaleza realizó ajustes en su zona medular con el ingreso de recambios que le permitieron adueñarse de la pelota y adelantar sus líneas. Santa Fe, por su parte, replegó sus bloques defensivos tratando de administrar el marcador y realizar variantes para darle descanso a sus referentes ofensivos.

La insistencia del cuadro atezado encontró premio a falta de 15 minutos para el final. Al minuto 77, tras una jugada desafortunada en el área santafereña, un desvío de Nahuel Bustos terminó enviando el balón al fondo de su propia portería, decretando el autogol que puso el 2-1 y encendió las alarmas en el banco albirrojo.

Cuando parecía que los dirigidos por Santa Fe lograrían sostener la diferencia mínima en el tiempo suplementario, Fortaleza asestó el golpe definitivo. En el minuto 90, la escuadra visitante aprovechó una desconcentración en la zaga local para sellar la igualdad 2-2, enmudeciendo a la hinchada cardenal en El Campín.

Este empate representa un duro tropiezo para Santa Fe en su objetivo de consolidarse en la parte alta de la tabla de posiciones. Aunque el punto le permite continuar sumando en el torneo, la forma en que se escapó la victoria deja serias dudas sobre la gestión de las ventajas y el manejo de los momentos de presión.

Por su parte, Fortaleza rescató un resultado de oro como visitante, reconfirmando su capacidad de reacción ante los escenarios más adversos de la competición.