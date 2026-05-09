VIDEO | Chef asesinó con cuchillo "mataganado" a un hombre que lo contrató para una cena de cumpleaños en Ubaté

Lo que comenzó como la preparación de una celebración familiar terminó en un homicidio que hoy tiene a un chef en prisión.

Óscar Ferney Ladino, de 35 años, había contratado a un cocinero para preparar la cena de cumpleaños de su mamá. La noche del 28 de agosto, llegó hasta un establecimiento ubicado en el centro de Ubaté, Cundinamarca, para ultimar los detalles de la celebración.

Allí se encontraba Diego Armando Rodríguez Mantilla, el chef que había sido contratado para encargarse de la comida.

Lo que ocurrió durante los minutos siguientes quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar y ahora hace parte del material probatorio con el que la Fiscalía sustenta la investigación.

Chef atacó y asesinó a un cliente que lo contrató en Ubaté

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, Rodríguez Mantilla abrió la puerta del establecimiento cuando llegó Óscar.

Los investigadores presumen que, una vez dentro, se produjo una discusión entre los dos hombres. La conversación quedó registrada por las cámaras.

En las imágenes se observa posteriormente a Óscar dirigirse hacia la zona de la cocina, mientras Rodríguez Mantilla camina detrás de él. Pasaron solamente 36 segundos entre ese momento y el inicio del ataque.

Video captó cómo un chef acuchilló a uno de sus clientes

Según la Fiscalía, el señalado agresor tomó un arma cortopunzante, descrita en la investigación como un cuchillo conocido comúnmente como “mataganado”, y habría atacado a Óscar por la espalda.

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La víctima intentó escapar del lugar, pero el agresor la habría perseguido y alcanzado nuevamente.

La Fiscalía sostiene que Óscar se encontraba desarmado y que recibió alrededor de 30 heridas con arma cortopunzante, por lo que el ataque terminó provocándole la muerte.

¿Qué hizo el chef tras presuntamente haber asesinado al otro hombre?

Las cámaras de seguridad también permitieron reconstruir lo que ocurrió después de la agresión.

Según el material presentado por la Fiscalía, este se habría quitado la ropa que llevaba puesta y posteriormente habría utilizado una manguera de la cocina para limpiarse.

El ente acusador señaló que el hombre incluso se habría duchado dentro del establecimiento, se cambió de ropa y posteriormente escapó por la parte trasera del lugar.

Esa persona se quita la ropa que portaba, se pega un duchazo, un baño ahí en la cocina donde se baña, se cambia y huye por la parte trasera del establecimiento.

Estos elementos hacen parte de las evidencias recopiladas por los investigadores para establecer lo ocurrido después del ataque.

¿Cuáles son las hipótesis detrás de este macabro asesinato?

Hasta ahora, las autoridades no han establecido públicamente cuál fue el motivo exacto que desencadenó la discusión entre Óscar y el chef.

La Fiscalía indicó que presume que hubo una confrontación antes de que ambos se dirigieran hacia la cocina, pero será durante el proceso judicial que se deberán esclarecer las circunstancias que llevaron al ataque.

Por el momento, la Fiscalía imputó a Diego Armando Rodríguez Mantilla por el delito de homicidio agravado; el procesado no aceptó los cargos, pero un juez de control de garantías determinó que deberá permanecer privado de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.