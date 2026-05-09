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Resultados de la Lotería de Boyacá del 5 de septiembre de 2026: conoce el premio mayor

Consulte los resultados de la Lotería de Boyacá del 5 de septiembre de 2026 y verifique si es el ganador del premio mayor y otros premios del sorteo.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 5 de septiembre de 2026: conoce el premio mayor
Foto: Lotería de Boyacá

Noticias RCN

septiembre 05 de 2026
09:20 p. m.
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La Lotería de Boyacá realizó este sábado 5 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, una cita que cada semana reúne a miles de jugadores que esperan quedarse con alguno de sus premios.

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La atención estuvo puesta especialmente en el premio mayor, aunque el plan de premios también ofrece otras oportunidades para los apostadores. Revise aquí los resultados y compruebe cuidadosamente su billete.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 5 de septiembre de 2026

El sorteo de la Lotería de Boyacá de este sábado 5 de septiembre de 2026 ya se llevó a cabo y dejó una nueva combinación ganadora. Para determinar si obtuvo el premio mayor, es indispensable verificar tanto el número como la serie que aparecen impresos en el billete.

Estos son los resultados del último sorteo:

  • Número ganador del premio mayor: XXXX
  • Serie: XXX

Además del premio principal, la Lotería de Boyacá cuenta con diferentes premios secos que amplían las posibilidades de ganar. Por esta razón, se recomienda no desechar el billete únicamente porque el número no coincida con el premio mayor y revisar el listado completo de resultados.

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Los ganadores deben conservar su billete original en buen estado, ya que este documento es necesario al momento de realizar el proceso correspondiente para reclamar el dinero.

¿De cuánto es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá tiene un premio mayor de 15.000 millones de pesos, una cifra que la convierte en uno de los sorteos más atractivos del país. Para quedarse con este premio es necesario acertar la combinación correspondiente de número y serie.

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Quienes hayan comprado un billete o una fracción para el sorteo del 5 de septiembre deben consultar los resultados mediante los canales oficiales de la lotería antes de iniciar cualquier trámite.

En caso de resultar ganador, tenga presente que el valor finalmente recibido puede estar sujeto a los descuentos e impuestos establecidos por la legislación colombiana.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN

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