Murió reconocido influencer a sus 43 años de edad tras procedimiento estético íntimo: esto se sabe

Las redes sociales se encuentran de luto tras revelarse los detalles oficiales sobre la trágica muerte del empresario e influencer británico-nigeriano Igho Ubiribo, conocido popularmente en las plataformas digitales como "Tiny" (o bajo los seudónimos "Denisi" y "Ego").

Con apenas 43 años de edad y una prominente presencia en redes donde acumulaba casi 200.000 seguidores, la confirmación de las causas de su deceso ha conmocionado a sus fanáticos.

De acuerdo con las conclusiones presentadas por el Tribunal de Coroners del Oeste de Londres, el fallecimiento ocurrió como consecuencia directa de una severa complicación médica posterior a una intervención estética en su miembro, a la que se sometió durante unas vacaciones de lujo en Bangkok.

Las razones de la muerte de este influenciador

Durante la estancia en la capital tailandesa junto a su esposa, la diseñadora de moda Danielle Simba Allen, el creador de contenido acudió a una clínica privada para recibir un tratamiento de remodelación e inyección de relleno estético en la zona genital a base de ácido hialurónico y lidocaína.

Horas después de someterse al procedimiento de retoque íntimo, la pareja acudió a un centro de masajes en el hotel, donde Ubiribo comenzó a experimentar intensos dolores en el pecho y sufrió dos desmayos consecutivos. Tras ser trasladado de urgencia al Hospital Sukhumvit, el equipo médico diagnosticó una embolia pulmonar.

A pesar de los esfuerzos del personal sanitario, que realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar durante más de 100 minutos en la unidad de cuidados intensivos, el influencer perdió la vida en las primeras horas de la madrugada.

La autopsia realizada posteriormente en el Reino Unido confirmó que partículas del material de relleno inyectado durante el tratamiento de retoque estético ingresaron al torrente sanguíneo hasta alojarse en los pulmones, desencadenando la obstrucción mortal. La magistrada Jean Harkin concluyó oficialmente que la muerte fue producto de una embolia provocada por la inyección cosmética.

Ubiribo era ampliamente conocido por exhibir un ostentoso estilo de vida en sus redes sociales, ostentando propiedades de alto valor en Londres y Los Ángeles.

A sus honras fúnebres acudieron destacadas celebridades de la industria musical, entre ellos la estrella internacional del afrobeats Davido, quien dedicó emocionales palabras a su memoria. El trágico desenlace ha llevado a especialistas de la salud a emitir nuevas advertencias sobre los elevados riesgos y posibles efectos adversos no deseados de los tratamientos invasivos de estética íntima en el extranjero.