Alias ‘Firu’ habría participado en la planeación de un atentado contra el presidente

La captura de alias Firu, presunto integrante del ELN señalado de planear un intento de atentado con fusil francotirador contra el presidente Abelardo de la Espriella, habría desencadenado una ola de violencia terrorista en Norte de Santander.

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Así lo reveló en exclusiva a Noticias RCN el investigador de la Dijín responsable de la operación que llevó al arresto.

¿La ola de violencia surgió tras el arresto de ‘Firu’?

Según el testimonio del agente policial, inteligencia interceptó comunicaciones del ELN que demostrarían que la organización guerrillera ordenó incrementar los atentados terroristas en la región como retaliación por la captura de alias Firu. Las autoridades investigan si el ataque con drones contra el batallón de Ocaña, que dejó tres militares muertos, fue parte de esta respuesta violenta.

El investigador identificó a alias Firu como probablemente el florero de Llorente en esta nueva escalada violenta que vive Norte de Santander. Durante varios días, agentes encubiertos recopilaron material fotográfico del lugar exacto donde este hombre permaneció escondido las últimas semanas, desde donde habría planeado el intento de atentado presidencial.

La operación de captura fue precedida por un exhaustivo trabajo de inteligencia que incluyó la interceptación de teléfonos celulares de miembros del ELN. Estas intervenciones permitieron a las autoridades rastrear los movimientos de alias Firu y anticipar los planes del Frente Camilo Torres, estructura que comandaba el capturado.

Autoridades investigan

Tras su arresto, integrantes del frente intentaron facilitar la fuga de alias Firu de la región antes de que se intensificaran los operativos de búsqueda. Según el investigador, incluso habrían planeado un rescate, pero las medidas de seguridad impidieron cualquier intento.

Alias Firu ya fue trasladado a un centro penitenciario, donde permanece bajo custodia mientras avanzan las investigaciones sobre su presunta participación en la planeación del atentado contra el mandatario.

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Las autoridades continúan evaluando la conexión entre su captura y el incremento de acciones violentas del ELN en Norte de Santander, particularmente el ataque con drones que cobró la vida de tres militares en Ocaña.