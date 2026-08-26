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Video de cómo fue el ataque de drones con más de 20 explosivos contra la Policía en El Tambo, Cauca

Durante aproximadamente una hora se registraron los ataques. No hubo heridos y se suspendieron clases, servicios de salud y actividades municipales.

Noticias RCN

agosto 26 de 2026
09:03 p. m.
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A las 6:20 de la mañana de este 26 de agosto, el zumbido de varios drones alertó a los habitantes de la cabecera municipal de El Tambo, Cauca, sobre un ataque aéreo que se mantuvo durante aproximadamente una hora.

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Criminales utilizaron aeronaves no tripuladas cargadas con explosivos para atacar la estación de Policía de El Tambo, dejando importantes daños materiales y paralizando las actividades del municipio.

El ataque consecutivo no dejó víctimas mortales ni heridos de la Fuerza Pública o la población civil, aunque las autoridades continúan evaluando la situación en las viviendas afectadas.

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Lanzaron 21 explosivos desde drones en El Tambo, Cauca

El comandante de la Policía del Cauca, coronel Gerson Bedoya, confirmó 21 detonaciones. Las explosiones causaron daños en las garitas fortificadas de la estación policial y afectaron significativamente seis viviendas cercanas al cuartel.

Los vidrios, techos y puertas de 12 edificaciones en total sufrieron daños por la onda expansiva de las detonaciones.

Lanzaron 21 artefactos explosivos, los cuales hicieron impacto en las estaciones y alrededor, ocasionando daños leves a la estructura y a unos vehículos.

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El Tambo sin energía eléctrica, sin clase y sin atención en el hospital

Tras el atentado, no hubo servicio de energía eléctrica en la zona afectada, las instituciones educativas suspendieron las clases en toda la cabecera municipal. El hospital local dejó de atender consultas y la alcaldía suspendió sus actividades administrativas.

Las imágenes del lugar muestran el impacto directo de los artefactos en las estructuras de la estación policial. A pesar de las medidas de protección, las garitas presentan daños evidentes, y todo el entorno del cuartel muestra señales de la violencia del ataque.

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