Reforma laboral: permisos remunerados para trabajadores desde el 1 de enero

La reforma laboral del Gobierno Nacional comienza a regir este jueves 1 de enero y con ella se activan una serie de cambios para los trabajadores en Colombia.

Son varios los puntos importantes de la reforma laboral que entran en vigor este 1 de enero, pese a que fue aprobada en el año 2024.

Estos son los permisos remunerados que tendrán los trabajadores con la reforma laboral

Las obligaciones académicas de los hijos, si usted tiene que ir a presentarse por una entrega de boletines o porque fue citado, lo podrá hacer y no va a haber afectación en el salario.

Las citas médicas y tratamientos serán prioridad para el empleado y tampoco tendrá incidencia en el trabajo.

Las mujeres que padezcan de endometriosis también tendrán un permiso remunerado.

Las diligencias legales y administrativas muchas veces se tienen que presentar a nivel personal, pero con la reforma laboral se podrán hacer sin afectación en el salario.

Incentivo a la movilidad sostenible señala que si usted es de los que se transporta en bicicleta y logra comprobarlo ante sus empleadores, podrá recibir un día de remuneración cada semestre si así lo considera pertinente su empleado.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que estos cambios para los permisos remunerados “nos dará un resultado final que será una de las mejores noticias que hayan recibido los trabajadores y trabajadoras de Colombia en el último tiempo junto con la reforma laboral”.

Reforma laboral reduciría las semanas para la pensión de las mujeres

A partir de este 1 de enero el número de semanas requeridas para que las mujeres accedan a la pensión de vejez comenzará a disminuir de manera gradual.

Hasta ahora la medida no es un hecho porque falta la revisión de la Corte Constitucional. Sin embargo, ya hay una fecha para ese fallo que será el próximo 14 de enero, pero en el papel hay un cambio a partir de este 1 de enero del año 2026.

Las mujeres pasan de 1.300 semanas cotizadas a 1.250 semanas y esto va a ser progresivo porque, así como se redujo el número de semanas en este año, pues se espera que para el año 2033 se reduzca hasta las 1.075 semanas.

Esto es un punto precisamente en la reforma pensional que recibirá su aval el próximo 14 de enero.