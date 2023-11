Familia de Fabián Camilo Arias pedirá en Bogotá ayuda al Gobierno para su liberación

Han pasado 46 días desde que el ELN secuestró a Fabián Camilo Arias, de 34 años frente a la casa de sus papás en Ocaña, Norte de Santander. Tiene dos hijos, es administrador de empresas agropecuarias y reside en Bucaramanga. Desde el Gobierno informaron a la familia que se encuentra en poder del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que opera en el Catatumbo.

“El señor Danilo Rueda, que está en la mesa de negociación nos confirma que el ELN es el que tiene a mi hijo (…) Que me regresen a mi hijo, no tenemos nada que ver con esta guerra absurda que estamos viviendo y sobre todo acabar con este flagelo del secuestro porque acaban con una familia entera ", pide Jorge Arias, papá de Fabián.

Su familia viajó a Bogotá a pedirle al Gobierno mediar con el ELN para que su hijo sea liberado. Espera poder tener reuniones en la oficina del alto comisionado para la paz y la Presidencia de la República.

"46 días de no dormir bien, de no conciliar el sueño bien, desgastante ese tema de tanta pensadera de cómo estará mi hijo, cómo me lo están tratando (…) señores del Gobierno les pido de corazón, y habló por todos los secuestrados, no nos clasifiquen así como se movió cielo y tierra por el señor pare de Luis Díaz, también nosotros somos seres humanos, colombianos”, añadió.

Y es que el secuestro sigue golpeando a comerciantes de Ocaña, causando temor entre los empresarios que exigen de las autoridades, mayor seguridad.

Iglesia pide liberación de Fabián Camilo Arias y todos los secuestrados

El secuestro, una práctica repudiada por la comunidad de Ocaña y todo el territorio nacional. Es objeto permanente en las homilías de los diferentes templos de este municipio nortesantandereano, donde feligreses católicos claman para que haya consuelo en las familias que sufren este flagelo.

"Hacemos un llamado a todos los grupos, especialmente al ELN en este momento, que para poder dar paso hacia la construcción de la paz que todos anhelamos y queremos para poder vivir mejor y construir un mundo más fraterno, que dejen en libertad a todos los prisioneros, a todos los secuestrados que tienen", aseguró Jorge Alberto Ossa, arzobispo de la Arquidiócesis de Pamplona.

¿Cómo fue el secuestro de Fabián Camilo Arias?

Ana Milena Peña, esposa de Fabián, habló con Noticias RCN sobre el secuestro. Dijo que ninguna organización se ha comunicado con ellos y no saben nada de él desde el momento que lo secuestraron.

"El secuestro ocurre sobre las 8:30 de la noche, cuando él sale de su casa materna a correr su camioneta y en ese momento lo abordan varios sujetos armados, con rumbo desconocido. Nos damos cuenta de que es un secuestro porque al salir la gente, nos contaron cómo fue que lo abordaron en su carro. Desde ese momento damos indicios a las autoridades de todo lo que está ocurriendo y ahí es donde nos percatamos de que efectivamente fue un secuestro".