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Innovadora estrategia busca ponerle fin de raíz a la inseguridad en Bogotá: ya se puso en marcha

Alrededor de 700 personas se verán beneficiadas por esta iniciativa que puede cambiar la percepción de inseguridad.

Alarmas inteligentes en Bogotá.
Alarmas inteligentes en Bogotá. Foto: Alcaldía de Antonio Nariño.

Nicolás Martínez Sánchez

mayo 25 de 2026
08:06 p. m.
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Cada vez son más los habitantes en Bogotá que alzan su voz por la inseguridad. Todos los días se conocen casos de robos, ya sea mediante atracos, cosquilleo o cualquier otra modalidad.

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Son varias las iniciativas impulsadas, tanto del Distrito como de los propios vecinos cansados de la criminalidad: desde fortalecer la presencia de la Policía hasta poner en marcha comités de seguridad.

Alarmas inteligentes en varios barrios

Pues bien, la Alcaldía de Antonio Nariño le está apostando a otra estrategia: alarmas inteligentes. 44 de estos dispositivos fueron instalados en los 15 barrios que integran la localidad.

El funcionamiento consta de la siguiente forma: tienen cuatro cornetas y un módem central, lo que permite avisar en tiempo récord ante cualquier crimen o indicio.

Los dispositivos van ligados a VeritoAPP, una aplicación desarrollada por la Corporación ACIIC, con la que casi 700 habitantes pueden conocer lo que ocurre en tiempo real y avisarle a la Policía.

¿Cómo funcionan?

También se piensa en la seguridad de los denunciantes, por lo que los reportes se hacen bajo el anonimato. El sistema también trae un mapa interactivo que ayuda a ubicar en dónde ocurren las emergencias.

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Además, fueron instaladas en los sectores priorizados. Esto, luego de analizar cuáles han sido los focos de inseguridad más alarmantes, tales como el Restrepo o La Fraguita.

La percepción de inseguridad está estallada y muestra de ello fue el informe de Bogotá Cómo Vamos de 2025. El 43 % de la población considera que no hay seguridad en la ciudad, siendo la cifra más alta en años.

En cuanto a las preocupaciones, se mencionan los atracos callejeros, la drogadicción, robos a viviendas, pandillas, atracos a negocios, robo de vehículos, venta de sustancias y vandalismo.

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