Innovadora estrategia busca ponerle fin de raíz a la inseguridad en Bogotá: ya se puso en marcha

Cada vez son más los habitantes en Bogotá que alzan su voz por la inseguridad. Todos los días se conocen casos de robos, ya sea mediante atracos, cosquilleo o cualquier otra modalidad.

Son varias las iniciativas impulsadas, tanto del Distrito como de los propios vecinos cansados de la criminalidad: desde fortalecer la presencia de la Policía hasta poner en marcha comités de seguridad.

Alarmas inteligentes en varios barrios

Pues bien, la Alcaldía de Antonio Nariño le está apostando a otra estrategia: alarmas inteligentes. 44 de estos dispositivos fueron instalados en los 15 barrios que integran la localidad.

El funcionamiento consta de la siguiente forma: tienen cuatro cornetas y un módem central, lo que permite avisar en tiempo récord ante cualquier crimen o indicio.

Los dispositivos van ligados a VeritoAPP, una aplicación desarrollada por la Corporación ACIIC, con la que casi 700 habitantes pueden conocer lo que ocurre en tiempo real y avisarle a la Policía.

¿Cómo funcionan?

También se piensa en la seguridad de los denunciantes, por lo que los reportes se hacen bajo el anonimato. El sistema también trae un mapa interactivo que ayuda a ubicar en dónde ocurren las emergencias.

Además, fueron instaladas en los sectores priorizados. Esto, luego de analizar cuáles han sido los focos de inseguridad más alarmantes, tales como el Restrepo o La Fraguita.

La percepción de inseguridad está estallada y muestra de ello fue el informe de Bogotá Cómo Vamos de 2025. El 43 % de la población considera que no hay seguridad en la ciudad, siendo la cifra más alta en años.

En cuanto a las preocupaciones, se mencionan los atracos callejeros, la drogadicción, robos a viviendas, pandillas, atracos a negocios, robo de vehículos, venta de sustancias y vandalismo.