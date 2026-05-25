Colombianos en el exterior se habrían quedado sin votar tras hacer fila de tres a cuatro horas

Aunque las urnas en Colombia para la primera vuelta presidencial abrirán a las 8:00 de la mañana del domingo, 31 de mayo, desde el lunes 25, cerca de 1’414.000 colombianos radicados en el exterior pueden votar en consulados de 67 países.

La jornada inició en Nueva Zelanda, que tiene una diferencia de 17 horas con el país, y registró picos de alta asistencia en algunas ciudades de los Estados Unidos, donde era día festivo.

De hecho, en la Florida, Boston, Houston y Atlanta se registraron algunos inconvenientes por la cantidad de gente que trató de ejercer su derecho al voto y las pocas mesas de votación que había disponibles, aunque el registrador nacional, Hernán Penagos, informó que:

“El número de mesas que se instalaron en el exterior es muy superior al de hace cuatro años y los jurados de votación vienen cumpliendo su deber”, lo que evitaría mayores contratiempos, en lo que resta de la semana.

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Algunos colombianos se habrían quedado sin votar:

Pese a que algunos colombianos hicieron fila, bajo el sol, durante tres o cuatro horas, no lograron ejercer su derecho al voto el primer día de elecciones en el exterior.

Una de ellas fue la colombiana radicada en los Estados Unidos Manuela Urueña, a la que el personal del puesto de votación en Miami le habría dicho que regresara el martes para completar el proceso:

“Yo me quedé con la cédula en la mano, para presentársela a la persona de la mesa y nos dijeron: Ya no pueden votar más. Vengan otro día. Lo primero que noté es que no estaban preparados para recibir la cantidad de gente que se acercó a votar en Miami. Si esto hubiera sido el 31 de mayo, Miami se queda sin los votos de la mitad de las personas registradas”, explicó en diálogo con Noticias RCN.

El registrador Penagos explicó que se debe a que se registraron “picos importantes (…) la ciudadanía se animó a salir sobre todo en dos lugares: en Washington y en Orlando, y eso generó un flujo de personas importante. Se activaron unos protocolos, se dividieron las mesas y ha fluido la jornada sin mayores dificultades. En el exterior pueden votar de aquí hasta el próximo domingo y la participación nunca ha sido superior al 20% o al 25%”.

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Elecciones 2026 contarán con delegados de la Registraduría en 65 consulados:

Para garantizar la transparencia de la jornada electoral, la Registraduría envió, por primera vez, delegados a los 65 consulados con mayor número de colombianos inscritos en el exterior.

Además, el registrador Penagos desmintió la información que circula en redes, sobre supuestas filtraciones de los resultados en los puestos de votación que se instalaron en el extranjero:

“Es imposible porque esa información no se puede divulgar. Esa información solo se empieza a conocer una vez cerradas las elecciones del próximo domingo en Colombia. Aquellos jurados de votación o testigos electorales que difundan información de datos parciales en los diferentes puestos de votación en el exterior pueden ser sujetos de investigaciones disciplinarias y hasta penales”, advirtió.