¿Gustavo Petro puede ser rector de la Universidad Externado luego de acabar la Presidencia?

La atención del país está en lo que ocurra el domingo 31 de mayo. Millones de colombianos acudirán a las urnas para votar por la primera vuelta presidencial.

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Los candidatos ya hicieron sus cierres de campaña y están listos para el día de las elecciones. De acuerdo con las encuestas, los más apoyados son Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

¿Qué hará Petro tras el 7 de agosto?

En caso de haber segunda vuelta, el nombre del próximo presidente o presidenta de Colombia se conocería dos semanas después. La siguiente fecha clave será el 7 de agosto, el día de la posesión.

Frente a este día, hay una intriga que comienza a aumentar: ¿Qué hará el presidente Gustavo Petro cuando salga de la Casa de Nariño y entregue el mandato?

Pues bien, en los últimos días corrió un rumor por parte del exfiscal y exministro Eduardo Montealegre, quien considera que el mandatario debería ser el próximo rector de la Universidad Externado, de la cual es egresado.

Los estatutos son claros: Petro no cumple con los requisitos

Tanto la comunidad académica como las asociaciones de egresados advirtieron que no es posible, debido a que los estatutos son claros. Un aspirante a la rectoría debe ser miembro del Consejo de Profesores durante 15 años, siendo los tres últimos los previos a la elección.

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En ese orden de ideas, el presidente y Montealegre no podrían aspirar a este cargo después del 7 de agosto. Los que sí están sonando para reemplazar a Hernando Parra (quien no se reelegirá) son el expresidente de la Corte Constitucional, Humberto Sierra Porto; el exdirector del DAS, Ramiro Bejarano; el exministro Néstor Osuna y el ministro Jorge Iván Cuervo.

Aunque con este último, Cuervo no estaría contemplándolo; pero no se descarta dado que cumple con las condiciones. La campaña por la rectoría comienza en noviembre de este 2026 y la posesión es el 2 de mayo de 2027.