"Quienes hacen artimañas son cobardes": familiares de María Gnecco por libertad de José Manuel Gnecco

Hay dolor e indignación en la familia de María Mercedes Gnecco, la mujer asesinada presuntamente por su esposo hace 3 años en San Andrés, debido a que a José Manuel Gnecco le otorgaron la libertad por vencimiento de términos.

RELACIONADO José Manuel Gnecco fue dejado en libertad por vencimiento de términos

El proceso duró 2 años, pero nunca empezó el juicio en su contra, por lo que la familia de la víctima pide justicia.

Familiares de María Mercedes Gnecco claman por justicia

El hijo de la víctima aseguró que es una burla a la justicia y que con esta decisión la familia está siendo revictimizada.

“Quienes hacen artimañas son cobardes (…) mi familia está en shock”, Julián Serrano Gnecco, hijo de María Mercedes Gnecco, quien fue asesinada en octubre de 2021. Sin embargo, para las víctimas esta libertad no es ningún impedimento para buscar justicia.

La sensación de injusticia ronda a la familia de María Mercedes Gnecco:

“Me gustaría que me viera a los ojos y me dijera que no lo hizo, pero sin su abogado defensor detrás, ni familia a su lado. Que confrontara de frente a mi hermana y nos dijera lo que tanto clama decir”.

Noticias RCN realizó el especial ‘Las dos caras de un asesinato’ donde se reconstruyeron los pasos del asesinato y la investigación de la Fiscalía que tomó el testimonio de José Manuel Gnecco y que en su momento dijo:

Y él dispara abajo; los gritos de ella. Yo decía: ¿qué pasó?

No obstante, la prueba forense de la Fiscalía determinó que el disparo que le quitó la vida a la víctima salió de una distancia corta, y desde la sala de la casa donde compartía con su esposo.

“El día que la mataron estábamos celebrando 9 años de matrimonio”, dijo en su momento Gnecco.

Finalmente, la Fiscalía y la defensa apelaron la decisión de la libertad de José Manuel Gnecco.