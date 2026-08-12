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Manizales convierte al Coliseo Menor en centro de acopio tras el terremoto

Muy cerca del coliseo funciona un albergue que actualmente acoge a 245 personas, según la gestora social Juliana Londoño.

Noticias RCN

agosto 12 de 2026
06:54 p. m.
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En el Eje Cafetero, la solidaridad se ha hecho presente en Manizales, donde el Coliseo Menor fue acondicionado como centro humanitario y de acopio para atender a los damnificados por el terremoto de 7.4 en Colombia.

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Allí, voluntarios y ciudadanos han llegado con donaciones de alimentos, ropa, kits de aseo y artículos para bebés, que son clasificados y organizados para ser enviados a las comunidades más afectadas.

La gestora social de Manizales, Juliana Londoño, explicó que en este punto se reciben mercados, productos de higiene, cobijas y colchonetas, que luego son distribuidos entre los más de 4.000 damnificados. “Aquí está la vida y el día a día de nuestros afectados. La solidaridad ha sido enorme”, señaló.

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Albergues con atención integral

Muy cerca del coliseo funciona un albergue que ha incrementado su capacidad de manera significativa: comenzó con 114 personas y ya acoge a 245.

Allí se garantiza alimentación, acompañamiento psicológico, actividades recreativas y presencia de la Policía Comunitaria e Infancia. “Sabemos que es incómodo, pero tienen un techo y el cariño de todo Manizales”, agregó Juliana.

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Dayro Moreno y jugadores del Once Caldas se suman a la causa

La labor también ha contado con el apoyo de jóvenes voluntarios y figuras del deporte. El goleador Dayro Moreno, junto a jugadores del Once Caldas, llegó con colchonetas, mercados y agua, reafirmando el compromiso social del equipo.

“La gente nos acompaña en el estadio cada 15 días; hoy nos toca respaldarlos a ellos”, expresó el delantero.

El Coliseo Menor permanece activo como centro logístico, reflejando la unión de los manizaleños y de todo el país en medio de la emergencia.

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