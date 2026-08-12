Manizales convierte al Coliseo Menor en centro de acopio tras el terremoto

En el Eje Cafetero, la solidaridad se ha hecho presente en Manizales, donde el Coliseo Menor fue acondicionado como centro humanitario y de acopio para atender a los damnificados por el terremoto de 7.4 en Colombia.

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Allí, voluntarios y ciudadanos han llegado con donaciones de alimentos, ropa, kits de aseo y artículos para bebés, que son clasificados y organizados para ser enviados a las comunidades más afectadas.

La gestora social de Manizales, Juliana Londoño, explicó que en este punto se reciben mercados, productos de higiene, cobijas y colchonetas, que luego son distribuidos entre los más de 4.000 damnificados. “Aquí está la vida y el día a día de nuestros afectados. La solidaridad ha sido enorme”, señaló.

Albergues con atención integral

Muy cerca del coliseo funciona un albergue que ha incrementado su capacidad de manera significativa: comenzó con 114 personas y ya acoge a 245.

Allí se garantiza alimentación, acompañamiento psicológico, actividades recreativas y presencia de la Policía Comunitaria e Infancia. “Sabemos que es incómodo, pero tienen un techo y el cariño de todo Manizales”, agregó Juliana.

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Dayro Moreno y jugadores del Once Caldas se suman a la causa

La labor también ha contado con el apoyo de jóvenes voluntarios y figuras del deporte. El goleador Dayro Moreno, junto a jugadores del Once Caldas, llegó con colchonetas, mercados y agua, reafirmando el compromiso social del equipo.

“La gente nos acompaña en el estadio cada 15 días; hoy nos toca respaldarlos a ellos”, expresó el delantero.

El Coliseo Menor permanece activo como centro logístico, reflejando la unión de los manizaleños y de todo el país en medio de la emergencia.