Así es la “placa” que deberán portar los vehículos eléctricos livianos desde 2027

Los vehículos eléctricos livianos tendrán nuevas reglas para circular en Colombia. El Ministerio de Transporte expidió la Resolución 20263040030675 de 2026, que reglamenta la micromovilidad y desarrolla lo establecido en la Ley 2486 de 2025.

Entre los cambios aparece una especie de "placa" que permitirá identificar las características de estos vehículos.

¿Cómo será la "placa" para vehículos eléctricos livianos?

La norma establece que estos vehículos deberán contar con una lámina de identificación, elemento que tendrá que contener información suficiente para conocer exactamente sus características.

Allí deberán aparecer datos como marca, modelo, año de fabricación, número de serie, peso, potencia, categoría, clase y velocidad máxima.

Aunque puede compararse con una placa por su función de identificación, no se trata necesariamente de la misma matrícula utilizada actualmente por carros y motocicletas.

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La medida será importante porque permitirá determinar las condiciones técnicas del vehículo y, de esta manera, establecer qué reglas de circulación le corresponden.

La obligación de contar con esta identificación comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2027, por lo que propietarios y fabricantes deberán tener en cuenta el nuevo requisito.

¿Qué otras reglas tendrán los vehículos eléctricos en Colombia?

La Resolución 20263040030675 también establece condiciones relacionadas con el peso y la velocidad de los vehículos de movilidad personal urbana.

La reglamentación diferencia características para vehículos que no superan los 60 kilogramos y aquellos que exceden este peso. Además, establece condiciones de circulación y contempla una velocidad máxima de 40 km/h dentro de esta regulación.

Los cambios no se limitan a la identificación. También se contemplan requisitos técnicos y de seguridad, entre ellos el uso obligatorio de casco, además de disposiciones relacionadas con el transporte de estos vehículos dentro de sistemas de transporte público.

La reglamentación incluye, asimismo, lineamientos para la gestión ambiental de las baterías y protocolos para atender emergencias relacionadas con baterías de litio.

Sin embargo, las sanciones no comenzarán inmediatamente. El Ministerio de Transporte estableció inicialmente un periodo de tres meses de pedagogía y socialización, durante el cual se realizarán campañas para que los usuarios conozcan y se adapten a las nuevas obligaciones antes de la aplicación de multas.