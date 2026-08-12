Alcaldía de Pereira anuncia restricciones en la movilidad para carros particulares

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, anunció una nueva medida como parte de la atención a la tragedia causada por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto.

Según dijo, quedará prohibida la circulación de vehículos particulares desde la medianoche de este miércoles 12 de agosto, hasta las 8:00 p.m. del lunes 17.

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La medida se debe al colapso que ha sufrido la capital risaraldense tras el terremoto, agravada por el cierre de vías importantes y la necesidad de descongestionar las que aún funcionan para el avance de los organismos de socorro.

Salazar señaló que es indispensable mantener las vías despejadas para que los carros de bomberos, ambulancias y volquetas puedan avanzar.

Adicionalmente, indicó que hay excepciones a la medida, las cuales aplicarán sobre motocicletas, taxis y algunas rutas del sistema de transporte público Megabús.

Balance de la tragedia en Pereira

La capital de Risaralda se ha convertido en uno de los puntos más afectados por el terremoto que tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, en Chocó.

De acuerdo con datos recientes de Asocapitales, en Pereira se han registran 279 heridos y 45 desaparecidos, así como 243 personas rescatadas. Además, la ciudad presenta afectaciones en viviendas, vías y puentes, además de 75 edificios colapsados, cierre de la Terminal de Transporte y restricciones en el Aeropuerto Internacional Matecaña.

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Según Medicina Legal, 88 personas han sido identificadas como fallecidas por cuenta del terremoto. En este momento la ciudad se encuentra en alerta roja.

Alerta sanitaria en Pereira

Por cuenta del fuerte movimiento sísmico registrado sobre las 7:34 a.m. del pasado 10 de agosto, en el cementerio San Camilo, uno de los más antiguos de la ciudad de Pereira, entre 1.300 y 1.600 restos humanos en osarios y bóvedas quedaron totalmente destruidos y expuestos.

Esta delicada situación enciende las alarmas porque podría generarse una emergencia sanitaria que demanda atención urgente de las autoridades municipales. En las últimas horas, la administración del cementerio confirmó el alto riesgo de salubridad pública por la grave situación en el camposanto.