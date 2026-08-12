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¿Cómo ser voluntario en puntos de donación en Bogotá?

La Alcaldía Mayor de Bogotá, con el apoyo de la Cruz Roja Colombiana dieron a conocer los puntos para ser voluntarios en Bogotá.

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Foto: portal web de Bogotá

Noticias RCN

agosto 12 de 2026
07:00 p. m.
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Bogotá abrió espacios para quienes quieren aportar su tiempo a la atención de las personas afectadas por el terremoto de 7,4 grados registrado el 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

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Además de entregar donaciones, los ciudadanos pueden sumarse como voluntarios en labores de recepción, clasificación y organización de las ayudas.

¿Dónde se necesitan voluntarios en Bogotá?

La Alcaldía Mayor de Bogotá, con el apoyo de la Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá-Cundinamarca, identificó tres puntos de recepción de ayudas en los que los ciudadanos pueden participar en las jornadas de voluntariado:

  • Usaquén: calle 161A #7F-55.
  • Cruz Roja Colombiana: sede administrativa, carrera 24 #73-38. Este punto tiene operación las 24 horas.
  • Estadio El Campín: avenida NQS o carrera 30, entre las calles 53B Bis y 57.

La Cruz Roja hizo un llamado especial para reforzar el número de voluntarios en su sede administrativa, debido a que allí la recepción de ayudas funciona durante todo el día.

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En estos puntos se requiere apoyo para recibir los elementos entregados por la ciudadanía, revisarlos y clasificarlos. También se realizan labores de organización, empaque y preparación de las ayudas que posteriormente serán trasladadas a las zonas afectadas.

¿Qué tareas pueden realizar los voluntarios?

El trabajo está relacionado principalmente con la organización de los recursos que llegan a los centros de acopio. Los voluntarios pueden colaborar en la clasificación de víveres, medicamentos y otros suministros, además de apoyar su embalaje y cargue en los vehículos dispuestos para llevarlos a las poblaciones que requieren asistencia.

Las ayudas tienen como destino diferentes municipios afectados por la emergencia, entre ellos Cali, Pereira, Manizales y Quibdó.

El estadio El Campín fue habilitado como punto de recepción de donaciones a partir del miércoles 12 de agosto. La Alcaldía confirmó que el lugar funciona como centro de acopio y recolección de ayudas humanitarias.

¿Cómo inscribirse para ser voluntario en El Campín?

Para quienes quieran apoyar específicamente en el estadio El Campín, Sencia habilitó el número de WhatsApp 310 785 9941. A través de este canal, los interesados pueden inscribirse y consultar los horarios disponibles para las labores de voluntariado.

La invitación de las autoridades y de la Cruz Roja es a quienes puedan aportar su tiempo para ayudar a organizar las donaciones que están llegando desde Bogotá.

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La solidaridad ciudadana se suma así a las acciones de atención desplegadas después del terremoto, mientras las ayudas continúan siendo recibidas y preparadas para su traslado a las comunidades afectadas.

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