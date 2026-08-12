La familia que reapareció en Quibdó mientras sus vecinos buscaban entre los escombros

En medio de la desolación que dejó el terremoto de 7.4 en la capital chocoana, la jornada de este miércoles estuvo marcada por una noticia positiva: las labores de búsqueda y rescate concluyeron oficialmente. Según las autoridades, no hay reportes de personas desaparecidas ni atrapadas bajo los escombros.

RELACIONADO Alcaldía de Pereira anuncia restricciones en la movilidad para carros particulares

En el barrio Medrano, donde se temía la desaparición de cuatro personas, la comunidad fue testigo de un hecho inesperado. Los supuestos desaparecidos reaparecieron en las calles para confirmar que estaban a salvo. “Estamos bien”, dijeron al presentarse ante sus vecinos, poniendo fin a más de 50 horas de incertidumbre.

Familias reaparecen tras horas de angustia

La historia de Jéssica Sánchez, de 31 años, sus hijos de 6 y 2 años, y Blair Córdoba, de 56, se convirtió en símbolo de esperanza. Los vecinos estaban convencidos de que no habían logrado salir del edificio que colapsó, pero varias circunstancias los mantuvieron alejados del lugar la noche antes del terremoto.

RELACIONADO Manizales convierte al Coliseo Menor en centro de acopio tras el terremoto

“Solo pensar que hubiéramos estado ahí atrapados… qué tristeza”, relató una de las mujeres, aún conmovida por la suerte que corrieron algunos de sus vecinos. El reencuentro con la comunidad fue descrito como un abrazo que devolvió la calma en medio de la adversidad.

Alcaldía avanza en reubicación y ayudas

El alcalde de Quibdó, Rafael Bolaños, confirmó que, tras cerrar la etapa de rescate, la administración se concentra en la inspección estructural de las viviendas para determinar cuáles son habitables y cuáles deberán ser demolidas.

Explicó que se trabaja en la caracterización de las familias para consolidar el Registro Único Unificado, requisito esencial para acceder a la ayuda humanitaria del Gobierno Nacional, subsidios de arrendamiento y procesos de recuperación de viviendas. “Lo más importante será definir si requieren reparación o reconstrucción, que es lo que esperan las familias”, señaló.