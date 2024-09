Familias caminan con ataúdes en medio de camiones para llegar al cementerio

El paro de camioneros sigue generando grandes consecuencias a nivel nacional y en su tercer día ha dejado lamentables imágenes debido a que algunas familias se han visto obligadas a cargar los ataúdes con sus difuntos adentro entre los diferentes camiones para poder llegar hasta los cementerios y realizar la velación correspondiente.

Las imágenes que captó Noticias RCN reflejaron como algunas familias tuvieron que bajarse de los vehículos fúnebres para llevar los ataúdes a la mano y así poder llegar a los cementerios para darle santa sepultura a sus seres queridos que fallecieron.

Paro de camioneros a las afueras de Bogotá

Desde el pasado lunes decenas de camiones se encuentran obstaculizando las principales vías de ingreso a la capital de la República como protesta hacia el Gobierno Nacional y sus decisiones del aumento en los valores del ACPM, por esta razón, miles de personas no se han podido movilizar por estas zonas y la única alternativa es caminar hasta el lugar de sus trabajos.

Sin embargo, eso no es todo. No solo las personas que tienen que dirigirse hacia sus trabajos no han podido movilizarse, sino que algunos vehículos de emergencia o fúnebres tampoco han podido realizarlo.

Este miércoles 4 de septiembre se han podido ver algunas carrozas fúnebres que llegan al Cementerio de el Apogeo, ubicado en el sur de Bogotá, por la calzada exclusiva de Transmilenio y a partir de ese punto deben bajar los ataúdes, caminar entre los camiones parados y entrar al cementerio.

La Autopista Sur es una de las vías que más dificultades está presentando en los últimos días para la movilidad de los ciudadanos debido a que decenas de camiones están parados bajo protesta contra el Gobierno Nacional. Se espera que en las próximas horas se encuentren soluciones para que las vías vuelvan a la normalidad.