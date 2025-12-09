CANAL RCN
Colombia

Programe sus viajes: los cierres viales que tendrá Bogotá por el Festival Cordillera

Este importante festival de música trae a grandes cantantes como Carlos Vives, Rubén Blades o Fito Páez.

Festival Cordillera.
Festival Cordillera. Foto: Festival Cordillera.

Noticias RCN

septiembre 12 de 2025
04:47 p. m.
Entre el sábado 13 y domingo 14 de septiembre, en el Parque Simón Bolívar se desarrollará una nueva edición del Festival Cordillera.

Algunos de los artistas y grupos más famosos que se presentarán serán: Carlos Vives, Miguel Bosé, Rubén Blades, Paulo Londra, La Mosca, Fito Páez, Zoé, Los Caligaris, entre otros.

La Secretaría de Movilidad dio a conocer los cierres viales que habrá desde las 12:00 a.m. del sábado 13 de septiembre hasta las 6:00 a.m. del 15 de septiembre.

Estos son los cierres por el Festival Cordillera

  • Cierre total de la calzada Sur de la calle 63 entre carreras 68 y 60.
  • Cierre total de la ciclorruta costado Sur de la calle 63 entre carreras 68 y 60.
  • Cierre total de sendero peatonal en el costado Sur de la calle 63 entre carreras 68 y 60.
  • Carril lento en la conectante Occidente – Sur de la glorieta de la calle 63 por la carrera 60.
  • Cierre total de la calzada Occidental de carrera 60 entre las calles 63 y 53.
  • Cierre total de la ciclorruta en el costado Occidental de la carrera 60 entre las calles 63 y 53.
  • Cierre total del sendero peatonal en el costado Occidental de carrera 60 entre las calles 63 y 53.
  • Cierre total de la calzada Oriente de la carrera 60 entre la transversal 59A y la calle 63.
  • Cierre del carril Norte de la calzada Norte de la calle 53 entre carreras 60 y carrera 66A.
  • Cierre del carril Norte de la calzada Norte de la calle 53 entre carreras 60 y 66A.
Rutas de TransmiZonal especiales para el Festival Cordillera

Avenida 1 de Mayo:

  • Avenida Calle 53 con carrera 66A.
  • Centro Comercial Gran Estación.
  • Centro Comercial Salitre Plaza.
  • Tres Elefantes.
  • Centro Comercial Multiplaza.
  • Bavaria.
  • Avenida 1 de Mayo.

Unicentro:

  • Avenida calle 53 con carrera 66A.
  • Centro Comercial Metrópolis.
  • Cafam Floresta.
  • Centro Comercial Iserra 100.
  • Olímpica Calle 100.
  • Avenida carrera 15 con calle 1001.
  • Centro Comercial Unicentro.
  • Centro Comercial Bulevar Niza.
  • Avenida Suba con calle 106.

Septimazo:

  • Avenida calle 53 con carrera 66A.
  • Avenida calle 53 con carrera 37.
  • Concejo de Bogotá.
  • Planetario de Bogotá.
  • Centro Comercial San Martín.
  • Universidad Javeriana.
  • Universidad de La Salle.
  • Carrera 7 con calle 72 bis.
  • Carrera 7 con calle 81.
  • Calle 94 con carrera 14.
