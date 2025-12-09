Programe sus viajes: los cierres viales que tendrá Bogotá por el Festival Cordillera
Este importante festival de música trae a grandes cantantes como Carlos Vives, Rubén Blades o Fito Páez.
septiembre 12 de 2025
Entre el sábado 13 y domingo 14 de septiembre, en el Parque Simón Bolívar se desarrollará una nueva edición del Festival Cordillera.
Algunos de los artistas y grupos más famosos que se presentarán serán: Carlos Vives, Miguel Bosé, Rubén Blades, Paulo Londra, La Mosca, Fito Páez, Zoé, Los Caligaris, entre otros.
La Secretaría de Movilidad dio a conocer los cierres viales que habrá desde las 12:00 a.m. del sábado 13 de septiembre hasta las 6:00 a.m. del 15 de septiembre.
Estos son los cierres por el Festival Cordillera
- Cierre total de la calzada Sur de la calle 63 entre carreras 68 y 60.
- Cierre total de la ciclorruta costado Sur de la calle 63 entre carreras 68 y 60.
- Cierre total de sendero peatonal en el costado Sur de la calle 63 entre carreras 68 y 60.
- Carril lento en la conectante Occidente – Sur de la glorieta de la calle 63 por la carrera 60.
- Cierre total de la calzada Occidental de carrera 60 entre las calles 63 y 53.
- Cierre total de la ciclorruta en el costado Occidental de la carrera 60 entre las calles 63 y 53.
- Cierre total del sendero peatonal en el costado Occidental de carrera 60 entre las calles 63 y 53.
- Cierre total de la calzada Oriente de la carrera 60 entre la transversal 59A y la calle 63.
- Cierre del carril Norte de la calzada Norte de la calle 53 entre carreras 60 y carrera 66A.
Rutas de TransmiZonal especiales para el Festival Cordillera
Avenida 1 de Mayo:
- Avenida Calle 53 con carrera 66A.
- Centro Comercial Gran Estación.
- Centro Comercial Salitre Plaza.
- Tres Elefantes.
- Centro Comercial Multiplaza.
- Bavaria.
- Avenida 1 de Mayo.
Unicentro:
- Avenida calle 53 con carrera 66A.
- Centro Comercial Metrópolis.
- Cafam Floresta.
- Centro Comercial Iserra 100.
- Olímpica Calle 100.
- Avenida carrera 15 con calle 1001.
- Centro Comercial Unicentro.
- Centro Comercial Bulevar Niza.
- Avenida Suba con calle 106.
Septimazo:
- Avenida calle 53 con carrera 66A.
- Avenida calle 53 con carrera 37.
- Concejo de Bogotá.
- Planetario de Bogotá.
- Centro Comercial San Martín.
- Universidad Javeriana.
- Universidad de La Salle.
- Carrera 7 con calle 72 bis.
- Carrera 7 con calle 81.
- Calle 94 con carrera 14.