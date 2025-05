¡Es oficial! Revelan cartel completo de artistas para el Festival Cordillera en Bogotá

El Festival Cordillera, un espacio que celebra la riqueza musical del continente latinoamericano, regresa a Bogotá con una propuesta artística de alto calibre.

La edición 2025, bajo el lema “El futuro es latino”, tendrá lugar en el emblemático Parque Metropolitano Simón Bolívar durante dos jornadas consecutivas: el sábado 13 y el domingo 14 de septiembre.

En un contexto de gran expectativa, el anuncio del cartel oficial ha confirmado que este será uno de los eventos musicales más importantes del año en la región.

Revelan el cartel completo de artistas para el Festival Cordillera

Este martes 20 de mayo, los organizadores del Festival Cordillera revelaron el cartel oficial de artistas, encabezado por tres íconos fundamentales de la música en español: Carlos Vives, Fito Páez y el ya previamente anunciado Rubén Blades, quienes serán protagonistas en una de las ediciones más esperadas del evento.

La cartelera también resalta la presencia del legendario español Miguel Bosé, junto a la agrupación Serú Girán, uno de los pilares del rock progresivo argentino.

La diversidad sonora se amplía con UB40, que llegará acompañado del vocalista Ali Campbell, sumando a la experiencia un toque de reggae internacional.

Artistas como Zoé, Los Auténticos Decadentes, Orishas, Belanova, Los Bunkers, Gipsy Kings (by Andrés Reyes), Panteón Rococó, Paulo Londra, Los Caligaris y Illya Kuryaki and the Valderramas aportan a un cartel variado que fusiona rock alternativo, pop latino, ritmos urbanos y fusiones folclóricas.

Completan la programación nombres destacados como Silvana Estrada, Ximena Sariñana, Catupecu Machu, Duncan Dhu, Gondwana, Crudo Means Raw y La Beriso, consolidando una oferta artística amplia que abarca distintas generaciones y estilos.

¿Aún puedo conseguir boletas para el Festival Cordillera?

La organización también informó que ya se agotaron las entradas correspondientes a la etapa de preventa 'Sudamerican Rockers', una fase que ofrecía precios preferenciales antes de la publicación oficial del cartel.

Hasta el momento, no se ha anunciado la fecha oficial para el inicio de la venta general de boletería, lo que mantiene a los seguidores del festival atentos a nuevas comunicaciones.

Cabe mencionar que, la edición anterior, celebrada en 2024, registró una asistencia récord de más de 75.000 personas, incluyendo 8.600 visitantes internacionales provenientes de países como México, Ecuador, Honduras y Argentina, entre otros.

Según cifras del Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá, el festival generó un impacto económico estimado de 59 mil millones de pesos colombianos, de los cuales 45 mil millones fueron efectos directos relacionados con consumo y turismo, y 14 mil millones corresponden a efectos multiplicadores, como empleos temporales e inversión en servicios.

Este aporte representó el 0.02 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Bogotá, lo que confirma la relevancia del evento tanto en lo cultural como en lo económico.