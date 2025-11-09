CANAL RCN
Tendencias

Karol G sería la artista principal del festival Coachella 2026

¡Karol G vuelve a hacer historia! Encabezará el cartel de Coachella 2026 junto con Sabrina Carpenter.

Karol G
Foto Freepik-AFP

Noticias RCN

septiembre 11 de 2025
12:22 p. m.
Karol G vuelve a cautivar a todos sus seguidores tras ser confirmada como artista principal de Coachella 2026.

Karol G confirmada para ser artista principal de Coachella 2026

La edición del festival de Coachella confirmó la presencia de Karol G junto con Sabrina Carpenter, según la revista Rolling Stone.

El evento tendrá lugar en Indio, California, del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril del 2026. La editorial confirmó que ambas artistas serían las protagonistas de esta edición. Sin embargo, falta por anunciar el tercer invitado.

Sabrina Carpenter y Karol G encabezarán el cartel de Coachella 2026, según informan fuentes a Rolling Stone, aseguró la editorial través de Instagram.

¿Es la primera aparición de Karol G en Coachella?

No es la primera aparición de Karol G en este evento, de hecho, en el 2022, tuvo la oportunidad de cantar frente a millones de personas mostrando distintos temas de su álbum KG516.

En esta ocasión, la cantante llegaría a los escenarios con su más reciente producción discográfica, Tropicoqueta, lanzada el 20 de junio de 2025.

Desde su estreno, el álbum se ha convertido en todo un éxito, especialmente gracias a su sencillo Papasito, que ya supera los 100 millones de reproducciones en YouTube.

¿Cómo fue el show de Karol G en la NFL?

Recientemente, la cantante tuvo la oportunidad de cantar en el medio tiempo de futbol americano de la NFL en Brasil.

Durante su show, se pudo apreciar las nuevas canciones de su álbum Tropicoqueta, aunque su participación generó todo tipo de reacciones entre los asistentes y en redes sociales.

Sin embargo, hay que destacar que Karol G fue una de las primeras latinas en cantar en un evento de este tipo, marcando un precedente en su carrera.

