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Palmira vibró con el arte, la cultura y el deporte en el Festival de las Artes Ricardo Nieto

Durante tres días inolvidables, la Villa de las Palmas reafirmó su vocación como escenario de artes vivas, cultura, integración familiar y desarrollo social.

festival de las artes Ricardo Nieto, en Palmira
Alcaldía de Palmira

Noticias RCN

octubre 12 de 2026
07:08 p. m.
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Esta 32.ª edición quedará marcada en la historia del municipio al estrenar un escenario completamente nuevo: el Complejo Go Park, una de las megaobras estratégicas entregadas por el alcalde Víctor Ramos a la ciudad de Palmira.

Este espacio multifuncional, concebido para el deporte, la recreación y la cultura, se consolidó formalmente como un centro cultural y deportivo de primer nivel. El Go Park no solo ofreció infraestructura de calidad para la juventud y la integración social, sino que garantizó un entorno seguro, accesible y apto para el disfrute de los palmiranos, quienes ahora podrán disfrutar de espacios deportivos como el skatepark, cancha de baloncesto 3X3, pista de trote para atletismo, zona de calistenia, área de juegos biosaludables, pabellón múltiple, zona deportiva general e infantil, zona gamer, gastronómica, entre otras.

Viernes 09 de octubre: Apertura histórica, letras y reconocimientos

El primer día del festival dio inicio bajo el lema “Palmira, ciudad de las artes vivas”, marcando el hito de la inauguración oficial del Complejo Go Park y la apertura histórica de la Feria del Libro "Palmira y sus Letras".

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En esta jornada de apertura se otorgaron distinguidas condecoraciones a personalidades e instituciones del arte y la educación (como la Orden del Mérito Cívico a la Fundación Cultural Teatro y distinciones en Categoría Oro a Ángel Hernán Moreno y María de los Ángeles Izquierdo Barrera), al tiempo que escenarios como el Centro de Convenciones y el Centro Cultural Guillermo Barney Materón abrían exposiciones de gran calado como ‘La Visual’ y el Salón Regional del Diseño CONSTELAR.

Sábado 10 de octubre: Creatividad, emprendimiento y juventud

La segunda jornada ratificó el compromiso con la reactivación económica local. Más de 60 emprendedores y unidades productivas caracterizadas ofrecieron lo mejor en gastronomía tradicional, artesanías, moda e identidad cultural como la Cultura Malagana.

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Paralelamente, los pabellones del Go Park tuvieron muestras plásticas e interactivas como ‘Intervenidos’ de Diego Sánchez, la muestra de fotografía documental ‘Cicatrices’ de John Fredy Turmequé, y el trabajo de la Escuela Municipal de Arte (EMA), mientras en los escenarios resonaban puestas en escena de la EMA y grupos locales.

Domingo 11 de octubre: Clausura, reflexión artística y vida comunitaria

El cierre del festival congregó masivamente a las familias palmiranas para disfrutar de la experiencia inmersiva ‘El Silencio del Duelo’ (a cargo del Colectivo Mano Dorada), la obra teatral ‘Madre que estás en la tierra’ en el Centro Cultural Materón, y los recorridos por la exposición ‘La Visual’. Durante toda la jornada se promovió la identidad palmirana a través de las artes plásticas —destacando la representación de la memoria local por la artista Michelina— y la oferta académica e institucional de la EMA en formación artística.

Dos Súper Conciertos memorables en la Tarima Principal

El escenario principal del Complejo Go Park vibró con dos espectáculos musicales multitudinarios y de entrada libre que reunieron a referentes de la música colombiana e internacional:

Súper Concierto del Sábado: En una noche mágica precedida por el talento de Marea Alta, Amawara y Paez Band, la tarima se llenó de energía con las presentaciones estelares de Puerto Candelaria y San Alejo, quienes elogiaron la organización del festival, el valor cultural de la región y la moderna infraestructura de la ciudad.

Súper Concierto del Domingo: El gran cierre musical encendió el entusiasmo del público con las agrupaciones legendarias del rock y pop nacional, Kraken y Los de Adentro, consolidando una cita histórica con la música en vivo y el arte sonoro.

Muestras deportivas, culturales, turísticas y ambientales

El festival fue una vitrina integral donde convergieron múltiples disciplinas y expresiones:

  1. Exposiciones Deportivas: En el Go Park se llevaron a cabo exhibiciones de skateboarding en su moderno Skatepark, torneos de Baloncesto 3x3, entrenamientos abiertos de boxeo, exhibiciones de rollers, BMX, zonas de calistenia, pista de trote y espacio para e-sports.
  2. Exposiciones Culturales y Artísticas: Se destacaron muestras de artes visuales con reflexión ambiental y social (como la obra Duelo sobre biodiversidad), proyectos fotográficos introspectivos como Cicatrices, muralismo, muestras circenses y artes plásticas comunitarias.
  3. Ecoturismo y Conservación: La Alcaldía promovió las rutas turísticas del municipio (gastronómicas, artesanales y culturales), resaltando el avistamiento de aves en la cuenca del río Nima y zonas rurales a través de iniciativas locales como Rubinus, posicionando a Palmira como un destino biodiverso y sostenible.

Debut de la Feria del Libro "Palmira y sus Letras"

Por primera vez en sus 32 ediciones, el festival incorporó la Feria del Libro "Palmira y sus Letras", un espacio inédito dedicado a la literatura, la lectura y sus protagonistas en el Centro de Convenciones.

El encuentro literario destacó por el reconocimiento al escritor palmirano Julio César Londoño, la participación del Programa Editorial de la Universidad del Valle, lanzamientos de libros como Juanito y los padres permisivos de la docente Judith Marilet Mosquera, talleres infantiles de dibujo manga, espectáculos de promoción de lectura como 'Al ritmo del corazón' con Amalia Low, entre otros.

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El 32° Festival de las Artes Ricardo Nieto logró su propósito fundamental: ser un espacio seguro e incluyente para el encuentro de familias, amigos y visitantes de todas las edades. Las artesanías, la gastronomía, los espectáculos al aire libre y la infraestructura del Go Park permitieron que la ciudadanía se apropiara de lo público y disfrutara de una fiesta en paz.

En Palmira se demostró que el arte, el deporte y la cultura se viven en un solo lugar, consolidando un legado de transformación social, convivencia y orgullo para el municipio.

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