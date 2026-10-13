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Regresa la Champions League con estos partidos: Luis Díaz y más colombianos tendrán acción

Regresa la Champions League este 13 de octubre con nueve partidos. Revise los horarios y cuándo juegan Luis Díaz y los demás colombianos.

Luis Díaz Bayern Múnich (2)
FOTO: AFP

Sebastián Montañez

octubre 13 de 2026
07:35 a. m.
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La espera terminó para los aficionados al fútbol europeo. Este martes 13 de octubre regresa la UEFA Champions League 2026-2027, después de más de un mes de pausa por los compromisos internacionales de las selecciones.

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La jornada tendrá nueve partidos y contará con la presencia de futbolistas colombianos, entre ellos Luis Díaz, Dávinson Sánchez y Luis Javier Suárez.

Equipos como Barcelona, Bayern Múnich, Arsenal y Manchester United volverán a escena en una fecha que promete emociones y enfrentamientos atractivos.

Partidos de Champions League hoy 13 de octubre: horarios en Colombia

La programación comenzará a las 11:45 a. m., hora colombiana, con dos encuentros. Posteriormente, a las 2:00 p. m., se disputarán los siete compromisos restantes.

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Estos son los partidos programados:

  • Lens vs. Sporting Lisboa: 11:45 a. m.
  • Sabah vs. Slavia Praga: 11:45 a. m.
  • Atlético de Madrid vs. Manchester United: 2:00 p. m.
  • Galatasaray vs. Barcelona: 2:00 p. m.
  • Arsenal vs. Lille: 2:00 p. m.
  • Inter de Milán vs. Brujas: 2:00 p. m.
  • Leipzig vs. PSV: 2:00 p. m.
  • Viking vs. Bayern Múnich: 2:00 p. m.
  • Villarreal vs. Napoli: 2:00 p. m.

Uno de los duelos más llamativos será el de Galatasaray frente al Barcelona, mientras que Atlético de Madrid y Manchester United protagonizarán otro encuentro destacado.

Luis Díaz y los colombianos que jugarán la Champions League

La representación colombiana tendrá protagonismo durante las dos jornadas de la competición europea.

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Este martes, Luis Díaz jugará con Bayern Múnich frente al Viking, mientras que Dávinson Sánchez tendrá un exigente compromiso con Galatasaray ante Barcelona.

Por su parte, Luis Javier Suárez buscará destacarse con Sporting Lisboa en su visita al Lens.

La actividad continuará el miércoles 14 de octubre, cuando Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa tendrán acción con el Betis frente al Porto, desde las 2:00 p. m., hora colombiana.

Así, cinco colombianos tendrán la oportunidad de sumar minutos en una nueva jornada del principal torneo de clubes de Europa.

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