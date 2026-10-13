¿Cuándo vuelve a ser festivo en Colombia? Estos son los días de descanso que quedan en 2026

Después de disfrutar del puente festivo del 12 de octubre, miles de colombianos comienzan a revisar el calendario para saber cuándo llegará el próximo día de descanso.

La buena noticia es que 2026 todavía tiene varios festivos pendientes, algunos de los cuales permitirán disfrutar de fines de semana largos antes de que termine el año.

Aunque octubre ya no tendrá más festivos nacionales, noviembre traerá dos nuevas oportunidades para descansar, viajar o compartir tiempo en familia.

¿Cuándo es el próximo festivo en Colombia en 2026?

El próximo festivo en Colombia será el lunes 2 de noviembre de 2026, fecha en la que se conmemora el Día de Todos los Santos.

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Esto significa que, después del lunes 12 de octubre, los colombianos tendrán que esperar tres semanas para disfrutar de un nuevo puente festivo.

La celebración de Todos los Santos se conmemora tradicionalmente el 1 de noviembre. Sin embargo, en Colombia su descanso se traslada al lunes siguiente, de acuerdo con la Ley Emiliani, que permite mover determinadas festividades para favorecer los fines de semana largos.

De esta manera, quienes habitualmente descansan sábados y domingos podrán disfrutar de tres días consecutivos, desde el sábado 31 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre.

¿Cuántos festivos quedan en Colombia antes de terminar 2026?

Tras el puente de octubre, quedan cuatro días festivos nacionales en Colombia, distribuidos entre noviembre y diciembre.

Estas son las fechas que deben tener en cuenta los trabajadores y estudiantes:

Lunes 2 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Lunes 16 de noviembre: Independencia de Cartagena.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Noviembre será el último mes del año con dos puentes festivos, mientras que diciembre tendrá dos días de descanso obligatorio.

Cabe recordar que estas fechas corresponden al calendario nacional. Para quienes deban trabajar durante los festivos, la remuneración dependerá de las disposiciones laborales vigentes y de las condiciones de su jornada.