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Tragedia en montaña rusa de EE. UU. deja un muerto y varios heridos

Accidente en Six Flags Over Georgia: autoridades investigan la muerte de un hombre.

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Foto: X Captura de pantalla El País América

Noticias RCN

octubre 13 de 2026
07:50 a. m.
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Un hombre murió y varias personas resultaron heridas en un incidente ocurrido en el parque Six Flags Over Georgia. La empresa cerró temporalmente nueve montañas rusas en seis de sus parques mientras avanzan las investigaciones.

Un accidente en un parque de diversiones de Estados Unidos terminó en tragedia. El lunes 12 de octubre de 2026, un hombre murió y varias personas resultaron heridas durante un incidente relacionado con una montaña rusa en Six Flags Over Georgia, ubicado cerca de Atlanta, en el estado de Georgia.

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El Departamento de Policía del condado de Cobb confirmó que sus agentes atendieron la emergencia alrededor de las 3:58 p. m., hora local. Detectives de la unidad de delitos mayores investigan las circunstancias del hecho, pero hasta el momento no han revelado oficialmente cómo murió la víctima ni qué provocó el incidente.

¿Qué se sabe del accidente en la montaña rusa en EE.U.U.?

Aunque las autoridades no han identificado oficialmente la atracción involucrada, medios locales reportaron que los pasajeros de la montaña rusa Goliath fueron evacuados después de la emergencia.

Testigos citados por medios estadounidenses aseguraron haber visto a un hombre caer durante el recorrido.

Cayó y golpeó el vagón tres veces antes de precipitarse sobre el techo de una atracción de casa embrujada situada debajo, mencionó un testigo a WXIA, cadena afiliada a CNN.

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De acuerdo con la información publicada por Six Flags, alcanza aproximadamente 61 metros de altura y puede llegar a una velocidad de 113 kilómetros por hora. El recorrido incluye descensos pronunciados y curvas a alta velocidad.

¿Por qué cerraron otras montañas rusas de Six Flags?

Tras lo ocurrido, Six Flags anunció el cierre temporal de nueve montañas rusas distribuidas en seis de sus parques. La compañía explicó que tomó la decisión como medida preventiva, debido a que las atracciones clausuradas son similares a la relacionada con el incidente en Georgia.

En un comunicado, la empresa expresó sus condolencias a la familia y a los allegados de la persona fallecida. También indicó que está brindando apoyo a los visitantes y trabajadores afectados, y que coopera con las autoridades durante la investigación.

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Las autoridades señalaron que divulgarán más información a medida que se confirmen nuevos detalles. Mientras tanto, la investigación continúa para esclarecer las circunstancias de la muerte y las lesiones reportadas.

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