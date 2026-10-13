Conductores de ambulancia protagonizaron peligrosa carrera por llegar primero a un accidente en Bogotá

Un incidente ocurrido en el occidente de Bogotá puso sobre la mesa nuevamente el debate por las prácticas de los conductores que manejan ambulancias privadas.

Por medio de las cámaras de seguridad, quedó en video el momento en el que dos ambulancias invadieron el andén peatonal. Esto, presuntamente con la intención de ser la primera en llegar a atender un accidente de tránsito.

Peatones quedaron en peligro

El caso se registró en la carrera 97 con avenida Esperanza, localidad de Fontibón. Los conductores de los vehículos utilizaron el espacio destinado para los peatones con el propósito de no quedar en el tráfico y arribar al punto en pocos minutos.

Las imágenes mostraron que la primera ambulancia ocupó parcialmente el andén, mientras que la segunda lo hizo por completo. Esta acción llevó a que una mujer entrara a un local y no fuera arrollada por la velocidad en la que iban los vehículos.

Sumado a ello, un ciclista que también transitaba por este sector enfrentó a los conductores, exigiendo que cumplieran con las normas de tránsito.

Los videos se viralizaron por redes sociales y causaron la indignación de los internautas.

Distrito se pronunció

Situaciones de esta índole son conocidas coloquialmente como la guerra del SOAT, haciendo referencia al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. Consta de la competencia entre las ambulancias privadas para llegar primero a un accidente, sin tener en cuenta los riesgos que se ocasionan por las malas prácticas en las vías.

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En redes sociales, los cuestionamientos se centraron en que la urgencia por una atención médica no elimina la obligación de conducir con precaución ni pasar por encima de las normas de tránsito.

La Secretaría de Movilidad se pronunció al respecto e indicó que los propietarios de las ambulancias serán citados para esclarecer lo sucedido y así determinar las sanciones que correspondan.