Marchas y manifestaciones programadas en Bogotá entre el 13 y el 18 de octubre: movilidad podría verse afectada.

La Secretaría de Gobierno de Bogotá infirmó que para la semana del 13 al 18 de octubre están programadas varias marchas y manifestaciones en Bogotá por lo que invitan a los ciudadanos a programar con tiempo sus desplazamientos por la ciudad previniendo cierres y bloqueos en las vías de la ciudad.

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Según la entidad, podrían presentarse novedades en la movilidad en las localidades de La Candelaria, Teusaquillo, Santa Fe y Usme, por lo que conductores deberán consultar frecuentemente los canales oficiales para programar sus recorridos.

Marchas y manifestaciones programadas entre el 13 y 18 de octubre en Bogotá

A continuación, las marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del 13 al 18 de octubre:

Martes 13 de octubre:

Marcha: “¿Cansado de los sionistas?”, a las 2:30 p. m., iniciando en la Embajada de Estados Unidos y hasta la Plaza de Bolívar.

Plantón: “¿Cansado de los capuchos?”, con horario a confirmar en la Plaza de Bolívar.

Miércoles 14 de octubre:

Marcha: “¡El Magisterio Distrital para y se moviliza!”, a las 10:00 a. m. en el Parque Nacional.

Jornada de movilización preparatoria del paro contra el Gobierno, con horario y lugar por confirmar.

Marcha: “Movilización en defensa de nuestros derechos”, con horario a confirmar en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

Marcha: “Usme se moviliza”, con horarios y lugar por confirmar.

Jueves 15 de octubre:

Plantón: “Velatón por el Día Nacional del Duelo por Pérdida Gestacional y Perinatal”, a las 7:00 p. m., en el Movistar Arena.

Domingo 18 de octubre:

Plantón social y ciudadano de carácter pacífico, a las 8:00 a. m., en el Parque Santander.

Secretaría de Gobierno acompañará las manifestaciones

Las marchas y manifestaciones convocadas por organizaciones sociales, sindicales educativas y colectivos sociales estarán acompañadas de los equipos de gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno con el fin de garantizar la seguridad de la ciudadanía y promover el derecho a la protesta pacífica.