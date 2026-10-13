Le disparó a un amigo por una discusión: la Policía lo capturó

Una discusión entre amigos terminó con un desenlace violento en la localidad de Suba, Bogotá, cuando un hombre de 23 años hirió con arma de fuego a su acompañante tras una riña en un establecimiento comercial.

Sujeto hirió con arma de fuego a un amigo

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El altercado, que habría iniciado por insultos dirigidos a la madre del agresor, escaló hasta el uso de un arma de fuego tipo revólver.

Según las autoridades, el incidente comenzó cuando quien acompañaba al agresor habría insultado a la mamá del agresor y este reaccionó causándole un disparo. La situación se registró en un establecimiento comercial, donde la discusión entre los dos hombres se intensificó rápidamente hasta derivar en violencia armada.

Tras accionar el arma, el agresor intentó huir del lugar a través de una zona boscosa. Sin embargo, gracias a la información oportuna brindada por miembros de la comunidad, las unidades del CAI Fontanar de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron localizarlo y capturarlo en flagrancia.

"Gracias a la oportuna información brindada por parte de la comunidad quien manifiesta de una persona lesionada por arma de fuego. Es así como nuestras unidades del CAI Fontanar logran una rápida reacción, capturando en flagrancia a esta persona", aseguró Julio Botero, comandante de la Policía de Suba.

Durante el registro realizado al capturado, las autoridades hallaron en su poder un arma de fuego tipo revólver. La Policía Nacional divulgó el registro en video de la persecución que permitió la captura del agresor.

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Cifras de violencia en Bogotá

Este caso se suma a las estadísticas de violencia en la capital. En lo corrido del año, la Policía Metropolitana de Bogotá ha realizado más de 26.149 capturas en flagrancia y ha logrado la incautación de 1.189 armas de fuego en posesión ilegal.

El capturado será presentado ante un juez de la República por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, así como lesiones personales. Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del altercado.