Por riesgo electoral piden cambiar mesas de votación en Jamundí: ¿Amenazas de grupos armados?

En las últimas horas, la Gobernación del Valle del Cauca, solicitó formalmente la reubicación de mesas de votación en zonas rurales del municipio de Jamundí, ante la imposibilidad de garantizar el derecho al voto para las elecciones del próximo 8 de marzo.

La medida responde a las asonadas registradas en áreas donde operan grupos armados ilegales, específicamente disidencias de las Farc.

El corregimiento de Ampudia es la zona más afectada por esta situación, donde las autoridades departamentales han constatado que la fuerza pública no tendría presencia efectiva debido a la instrumentalización de grupos armados ilegales.

Piden cambiar puestos de votación en Jamundí

La situación en Jamundí se suma a las complejidades del panorama electoral en el Valle del Cauca.

En el caso de Buenaventura, las autoridades han decidido mantener al menos seis puestos de votación en sus ubicaciones originales, argumentando que se han invertido $4.600 millones para garantizar el ejercicio libre del voto de los ciudadanos en ese municipio.

De acuerdo con Guillermo Londoño, secretario de Seguridad de Valle del Cauca, no se puede garantizar el derecho al voto si no hay presencia de la fuerza pública en esas zonas, lo que fundamenta la solicitud de reubicación de los puestos electorales.

¿Jamundí en el mapa de riesgo electoral?

En respuesta a estas alertas, hicieron una solicitud formal al Ministerio de Defensa para que analice las áreas en riesgo:

Se ha solicitado al ministro de Defensa que analice los puestos de votación.

Esta petición busca que las autoridades nacionales evalúen las condiciones de seguridad y tomen las decisiones necesarias para proteger tanto a los votantes como al personal electoral.

La situación descrita forma parte de un mapa de riesgo electoral que será presentado en las próximas horas por las autoridades competentes. Este documento identificará las zonas críticas del departamento donde la presencia de grupos armados ilegales podría afectar el normal desarrollo de los comicios del 8 de marzo.