Familia de Kevin Acosta denuncia al presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones

La familia de Kevin Acosta, el niño que falleció esperando su tratamiento para la hemofilia, presentó una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro por la presunta revelación de la historia clínica del menor.

La acción también cobija al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en medio de la controversia que ha rodeado el caso. Según sus familiares, Kevin no recibió a tiempo los medicamentos que necesitaba.

Señalamientos contra el presidente y el sistema de salud

De acuerdo con la familia, el sistema de salud le falló a Kevin, pero también lo hizo el presidente Petro, no solo al responsabilizar a la madre por la muerte del niño, sino al exponer públicamente su historia clínica.

"La finalidad de la denuncia tiene por objeto que se investigue la conducta del presidente en la medida en que de manera ligera publicó el contenido de una historia clínica", indicó a Noticias RCN Manuel Villanueva, abogado de la familia.

La denuncia incluye acciones jurídicas contra la Nueva EPS por la posible negligencia en el tratamiento del menor. Además, la familia exige al Estado garantizar el acceso a la salud de las hermanas de Kevin, quienes hasta ahora no han sido llamadas para establecer si padecen la misma enfermedad.

La petición de justicia de la madre de Kevin Acosta

La madre del niño, Yudi Katherine, a través de su abogado, hizo un llamado directo al Gobierno Nacional. "Lo único que pide Yudi Katherine es justicia", agregó la defensa de la familia.

El caso de Kevin Acosta ha reabierto el debate sobre la atención a pacientes con enfermedades de alto costo y la responsabilidad institucional frente a la protección de datos médicos, en un contexto donde la confianza en el sistema de salud se encuentra seriamente cuestionada.