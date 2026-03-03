CANAL RCN
Colombia Video

Familia de Kevin Acosta denuncia al presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones

La acción también cobija al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en medio de la controversia que ha rodeado el caso.

Noticias RCN

marzo 03 de 2026
07:13 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La familia de Kevin Acosta, el niño que falleció esperando su tratamiento para la hemofilia, presentó una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro por la presunta revelación de la historia clínica del menor.

Fiscalía realizará inspecciones y allanamientos en 8 IPS por la muerte de Kevin Acosta
RELACIONADO

Fiscalía realizará inspecciones y allanamientos en 8 IPS por la muerte de Kevin Acosta

La acción también cobija al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en medio de la controversia que ha rodeado el caso. Según sus familiares, Kevin no recibió a tiempo los medicamentos que necesitaba.

Señalamientos contra el presidente y el sistema de salud

De acuerdo con la familia, el sistema de salud le falló a Kevin, pero también lo hizo el presidente Petro, no solo al responsabilizar a la madre por la muerte del niño, sino al exponer públicamente su historia clínica.

Caso Kevin Acosta: Nueva EPS confirma que el trámite de remisión tomó 12 horas
RELACIONADO

Caso Kevin Acosta: Nueva EPS confirma que el trámite de remisión tomó 12 horas

"La finalidad de la denuncia tiene por objeto que se investigue la conducta del presidente en la medida en que de manera ligera publicó el contenido de una historia clínica", indicó a Noticias RCN Manuel Villanueva, abogado de la familia.

La denuncia incluye acciones jurídicas contra la Nueva EPS por la posible negligencia en el tratamiento del menor. Además, la familia exige al Estado garantizar el acceso a la salud de las hermanas de Kevin, quienes hasta ahora no han sido llamadas para establecer si padecen la misma enfermedad.

Exministros y exviceministros de Salud hacen un llamado urgente al Gobierno a “corregir el camino” tras la muerte de Kevin Acosta
RELACIONADO

Exministros y exviceministros de Salud hacen un llamado urgente al Gobierno a “corregir el camino” tras la muerte de Kevin Acosta

La petición de justicia de la madre de Kevin Acosta

La madre del niño, Yudi Katherine, a través de su abogado, hizo un llamado directo al Gobierno Nacional. "Lo único que pide Yudi Katherine es justicia", agregó la defensa de la familia.

El caso de Kevin Acosta ha reabierto el debate sobre la atención a pacientes con enfermedades de alto costo y la responsabilidad institucional frente a la protección de datos médicos, en un contexto donde la confianza en el sistema de salud se encuentra seriamente cuestionada.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cartagena

Caballo cochero jubilado estaba siendo explotado turísticamente en Cartagena: se lo quitaron al adoptante

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría emitió concepto de inexequibilidad sobre la emergencia económica de Gustavo Petro

Elecciones en Colombia

"El Pacto me deja solo en esta etapa": Daniel Quintero

Otras Noticias

La casa de los famosos

Polémica confesión: Juanda Caribe confirmó que sus acusaciones contra Alexa fueron inventadas

El famoso rompió el silencio tras recibir una contundente sanción por parte del ‘Jefe’ en La Casa de los Famosos.

Comercio electrónico

El primer banco que permite transferencias usando el cupo de la tarjeta de crédito

BBVA Argentina es el primer banco en permitir transferencias usando el cupo de la tarjeta de crédito. Así funciona esta nueva opción digital y qué pasa en Colombia.

Animales

Video impactante: leona atacó a una niña en zoológico de China

River Plate

River Plate ya tendría todo pactado con su nuevo técnico: sorpresa en Argentina

EPS

Esto es lo que debe hacer un usuario si no quiere ser trasladado de EPS en el país: ojo al proceso