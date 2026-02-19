CANAL RCN
Colombia

Registraduría se pronuncia sobre designación de una persona invidente como jurado de votación

Según la Registraduría, fue la Alcaldía municipal la que postuló a Juan David Pérez como apto para realizar el trabajo.

Foto: @juandael10 / IG
Foto: @juandael10 / IG

Noticias RCN

febrero 19 de 2026
08:06 p. m.
La delegación departamental de Santander, de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se pronunció sobre el caso de Juan David Pérez, un ciudadano invidente que denunció el miércoles 18 de febrero que, junto a un amigo en la misma condición, fueron designados jurados de votación para las elecciones del próximo 8 de marzo.

Según los delegados departamentales del Registrador Nacional en Santander “para el momento en que se realizó el sorteo y designación de jurados de votación en la Registraduría Municipal de Piedecuesta, no se tenía conocimiento de la situación del ciudadano Juan David Pérez Quintero”.

Pérez advirtió que no querían aceptar su certificado de discapacidad:

Al dar a conocer su caso a través de las redes sociales, Pérez —que representó a Colombia en los Juegos Paralímpicos de París 2024, como futbolista— advirtió a manera de broma que la Registraduría “quiere que los ciegos miren que no se roben los votos”.

Y es que, según dijo, no solo fue designado jurado junto a otro amigo invidente, también tuvieron problemas a la hora de entregar su certificado de discapacidad en la entidad:

“Ya hemos hecho toda la documentación, acercamos el certificado de discapacidad, y lo que nos contesta la Registraduría es que tenemos que buscar uno más actualizado, cuando el certificado de discapacidad no se debe actualizar, a no ser que la discapacidad haya sido modificada, pero no es nuestro caso, somos totalmente ciegos”.

¿Qué pasará con Pérez el día de elecciones?

En respuesta al video del deportista, la entidad informó que “una vez el ciudadano informa su situación, se procedió a exonerarlo de su función como jurado de votación y se le comunicó de forma inmediata”.

E informó, además, en el comunicado, que el problema inició cuando Pérez “fue postulado por la Alcaldía Municipal como apto para ser nombrado jurado de votación”.

