Caballo cochero jubilado estaba siendo explotado turísticamente en Cartagena: se lo quitaron al adoptante

Autoridades rescataron al animal tras recibir una denuncia por incumplimiento del convenio de adopción que prohíbe actividades lucrativas.

marzo 03 de 2026
06:50 a. m.
La Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) de Cartagena retiró un caballo cochero que había sido entregado en adopción después de comprobar que el adoptante lo utilizaba para actividades turísticas prohibidas en el acuerdo de jubilación del animal.

La intervención se realizó tras una denuncia ciudadana que alertó sobre el incumplimiento de las condiciones establecidas en el convenio.

El director de la Umata confirmó que el equino fue rescatado en horas de la madrugada, así lo confirmó Adolfio Pérez, director de la UMATA:

Gracias a una denuncia ciudadana, que anoche nos llegó, muy tarde. Hoy temprano acudimos a ese llamado y evidenciamos que el caballo estaba siendo utilizado por fines turísticos, fines lucrativos y no era uno de los principales objetivos de esa adopción.

El estado de salud en el que hallaron a caballo cochero jubilado y adoptado

Médicos veterinarios de la entidad examinaron al animal inmediatamente después del rescate y determinaron que, afortunadamente, se encuentra en buen estado de salud.

El caballo permanece actualmente bajo custodia de las autoridades mientras se prepara un nuevo proceso de adopción.

La UMATA explicó que la relación con los adoptantes de caballos cocheros no concluye una vez firmado el convenio.

El director destacó que con las personas que adoptaron los caballos cocheros no se rompió la relación apenas hizo la adopción. Al contrario, las autoridades están pendientes de en qué condiciones se encuentran los animales.

¿Cómo explotaban a caballo cochero adoptado?

Este sistema de seguimiento permitió detectar que el equino estaba siendo sometido a actividades de monta turística, práctica expresamente prohibida en el acuerdo de jubilación.

Los caballos cocheros entregados en adopción deben destinarse exclusivamente al descanso después de años de trabajo en las calles de Cartagena.

El caso evidencia la importancia del control ciudadano en la protección animal y la efectividad de los mecanismos de denuncia.

Las autoridades reiteraron su compromiso de monitorear permanentemente las condiciones en que se encuentran todos los caballos cocheros entregados en adopción.

