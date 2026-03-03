Video impactante: leona atacó a una niña en zoológico de China

Un video grabado por visitantes de un zoológico en China generó conmoción en redes sociales tras mostrar el momento en que una leona alcanzó con sus garras a una niña de 10 años mientras ella la alimentaba desde el exterior de la jaula.

El hecho ocurrió en el Shantou Zhongshan Park, ubicado en la provincia de Guangdong.

RELACIONADO Proyecto del IDPYBA busca trabajar y apoyar a proteccionistas de animales en Bogotá

Las imágenes, que duran menos de un minuto, muestran a la menor ofreciendo trozos de carne fresca a los leones en un área habilitada por este zoológico para esta actividad.

Sin embargo, en cuestión de segundos, una de las leonas extendió su pata entre los barrotes y logró sujetarla por la pierna, jalando su pantalón y haciéndola caer al suelo.

El momento fue descrito por testigos como angustiante. En la grabación se escucha el grito de la niña mientras un cuidador intenta liberarla, forcejeando con el animal y golpeando con una vara metálica para que soltara la prenda.

Detrás de las barandas de seguridad, varios visitantes observaban con evidente tensión.

Leona atacó a niña en zoológico de China: ¿Qué ocurrió?

Según reportes publicados por medios internacionales como el Daily Mail, la menor se encontraba en una zona destinada por el zoológico para la alimentación supervisada de los felinos, aunque no tendría la edad adecuada para participar en ese tipo de actividad.

De acuerdo con la información difundida, uno de los cuidadores habría permitido que la niña se acercara a la reja para entregar la carne.

Fue en ese instante cuando la leona reaccionó de forma repentina y logró alcanzarla. En las imágenes también se observa a otros dos leones, dos hembras y un macho, moviéndose con agitación detrás de la reja, aparentemente motivados por la presencia del alimento.

RELACIONADO Rescatista con más de 20 animales bajo su cuidado solicita ayuda tras inundaciones en Córdoba

El incidente se prolongó durante varios segundos hasta que el trabajador logró liberar a la menor. Luego la abrazó mientras ella lloraba, aún visiblemente afectada por el susto.

Zoológico cerró temporalmente tras el incidente

Tras lo ocurrido, el zoológico cerró sus puertas de manera temporal mientras se revisaban los protocolos de seguridad.

Medios como el New York Post informaron, citando a la agencia Jam Press, que el cuidador involucrado fue suspendido de sus funciones mientras se adelanta la investigación interna.

La niña fue trasladada a un centro médico para valoración. Según los reportes, sufrió heridas leves en las piernas y fue dada de alta el mismo día, luego de recibir atención y vacunación preventiva contra la rabia.

El parque es conocido por organizar actividades en las que los visitantes pueden alimentar a los animales bajo medidas de seguridad.

No obstante, el caso ha reabierto el debate sobre los riesgos de este tipo de experiencias, especialmente cuando involucran a menores de edad.

RELACIONADO Equipos veterinarios de Cartagena rescatan más de 75 animales afectados por inundaciones en Montería

El video continúa circulando ampliamente en redes sociales, generando discusión sobre la supervisión en zoológicos y la interacción directa entre humanos y fauna salvaje.