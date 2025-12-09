CANAL RCN
Colombia Video

¿Sobrecostos en contratación? Fiscalía compulsó copias contra el ministro de Minas, Edwin Palma

Noticias RCN conoció en primicia la decisión en la investigación en la que se revelan presuntas irregularidades en contratación cuando era agente interventor de Air-e.

Noticias RCN

septiembre 12 de 2025
12:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Fiscalía General de la Nación tiene en la lupa un contrato del 25 de febrero del año en curso, firmado por el entonces interventor de la empresa Aire, Edwin Palma, y la empresa SEC, 20 días antes de que ocupara su actual cargo como ministro de Minas y Energía.

“Air-e no regresará a sus antiguos dueños”: Gobierno adopta medidas para garantizar la energía en la Costa Caribe
RELACIONADO

“Air-e no regresará a sus antiguos dueños”: Gobierno adopta medidas para garantizar la energía en la Costa Caribe

Fiscalía compulsó copias contra el ministro de Minas, Edwin Palma

El objeto es la compra de suministros para el servicio de energía en la costa atlántica a través de esa empresa.

“Contrato marco de suministro de materiales eléctricos entre consorcio Suministros Eléctricos de Colombia, SEC y Air-e S.A.S intervenida”, se lee en el documento.

El contrato tenía destinada la compra de 560 elementos, de los cuales fijaron precios de mutuo acuerdo. Hablamos de cables, contadores de luz y todo lo necesario para la prestación del servicio.

Sin embargo, los investigadores de la Fiscalía se cuestionan por qué el contrato no tenía un valor definido. “Valor final del contrato: es el resultante de la suma de todos los pagos y deducciones efectuadas al contratista, en el momento de hacer la liquidación del contrato”.

Frente a esto, Noticias RCN conoció que con la compulsa de copias lo que busca determinar es si existen sobrecostos entre múltiples elementos comprados en el contrato marco.

Por ejemplo, la compra de 150.000 metros de cable desnudo para hacer instalaciones, el cual tenía como precio unitario antes de IVA en inventario propio de Air-e al 31 de agosto de 2024, un valor de 4.890 pesos el metro.

Pero, el precio unitario de compra fue 8.350 pesos, en el contrato marco firmado entre el hoy ministro Palma y la empresa SEC, con el visto bueno de Juan Pablo Nieto Egea, contador de la intervenida Air-e.

Fiscalía compulsó copias contra Edwin Palma, por presuntos sobrecostos

Pago del Gobierno a Air-e sería insuficiente para resolver el inminente riesgo de apagón
RELACIONADO

Pago del Gobierno a Air-e sería insuficiente para resolver el inminente riesgo de apagón

Esto podría referir un presunto sobrecosto de 70.76%. Con el precio real, los 150.000 metros de cable adquiridos 733 millones de pesos, pero con el precio adquirido, la factura suma 1.252 millones de pesos. Es decir, un presunto sobrecosto de 519 millones de pesos en solo uno de los 560 artículos que estaban en la compra.

Por ahora, la Fiscalía se encuentra analizando varios ítems en los que se habrían presentado sobrecostos por 2.000 millones de pesos en el contrato firmado por el actual ministro de Minas.

Se sabe que se realizarán órdenes de Policía judicial para tener la facturación, y la explicación de cada uno de los suministros.

Mientras tanto, la gente, que con su tarifa pagó cada uno de esos aparentes sobrecostos, ahora padece los excesivos costos de la factura y la esperanza de tener luz en la costa caribe.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La Guajira

Un cielo de sueños: niños Wayuu llenaron de cometas Mayapo

Bucaramanga

Conozca los cierres viales programados para el fin de semana por la feria de Bucaramanga

Cauca

Siete mineros quedaron atrapados tras derrumbe en socavón ilegal de oro en Cauca

Otras Noticias

Apple

Inició la preventa de Apple en Colombia: precios oficiales y novedades del iPhone 17

La espera terminó: Apple abrió la preventa de los iPhone 17 y sus nuevos dispositivos en Colombia.

Bogotá

Estas son las motos más robadas en Bogotá en 2025: ya no es la NS 200

En Bogotá, la NS 200 dejó de ser la moto más robada en 2025. Conozca el ranking actualizado de los cinco modelos más hurtados y consejos para proteger su vehículo.

Enfermedades

Transfusiones de plasma: la técnica con la que se podrían tratar enfermedades sin cura

Estados Unidos

"Atrápala": hallan extraños mensajes grabados en las balas del presunto asesino de Charlie Kirk

Vuelta a España

Así quedaron los colombianos en la clasificación general de la Vuelta España previo a la etapa reina