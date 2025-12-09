¿Sobrecostos en contratación? Fiscalía compulsó copias contra el ministro de Minas, Edwin Palma

La Fiscalía General de la Nación tiene en la lupa un contrato del 25 de febrero del año en curso, firmado por el entonces interventor de la empresa Aire, Edwin Palma, y la empresa SEC, 20 días antes de que ocupara su actual cargo como ministro de Minas y Energía.

El objeto es la compra de suministros para el servicio de energía en la costa atlántica a través de esa empresa.

“Contrato marco de suministro de materiales eléctricos entre consorcio Suministros Eléctricos de Colombia, SEC y Air-e S.A.S intervenida”, se lee en el documento.

El contrato tenía destinada la compra de 560 elementos, de los cuales fijaron precios de mutuo acuerdo. Hablamos de cables, contadores de luz y todo lo necesario para la prestación del servicio.

Sin embargo, los investigadores de la Fiscalía se cuestionan por qué el contrato no tenía un valor definido. “Valor final del contrato: es el resultante de la suma de todos los pagos y deducciones efectuadas al contratista, en el momento de hacer la liquidación del contrato”.

Frente a esto, Noticias RCN conoció que con la compulsa de copias lo que busca determinar es si existen sobrecostos entre múltiples elementos comprados en el contrato marco.

Por ejemplo, la compra de 150.000 metros de cable desnudo para hacer instalaciones, el cual tenía como precio unitario antes de IVA en inventario propio de Air-e al 31 de agosto de 2024, un valor de 4.890 pesos el metro.

Pero, el precio unitario de compra fue 8.350 pesos, en el contrato marco firmado entre el hoy ministro Palma y la empresa SEC, con el visto bueno de Juan Pablo Nieto Egea, contador de la intervenida Air-e.

Esto podría referir un presunto sobrecosto de 70.76%. Con el precio real, los 150.000 metros de cable adquiridos 733 millones de pesos, pero con el precio adquirido, la factura suma 1.252 millones de pesos. Es decir, un presunto sobrecosto de 519 millones de pesos en solo uno de los 560 artículos que estaban en la compra.

Por ahora, la Fiscalía se encuentra analizando varios ítems en los que se habrían presentado sobrecostos por 2.000 millones de pesos en el contrato firmado por el actual ministro de Minas.

Se sabe que se realizarán órdenes de Policía judicial para tener la facturación, y la explicación de cada uno de los suministros.

Mientras tanto, la gente, que con su tarifa pagó cada uno de esos aparentes sobrecostos, ahora padece los excesivos costos de la factura y la esperanza de tener luz en la costa caribe.