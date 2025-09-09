“Air-e no regresará a sus antiguos dueños”: Gobierno adopta medidas para garantizar la energía en la Costa Caribe

El Gobierno Nacional anunció una serie de acciones inmediatas y la creación de una mesa permanente para asegurar la prestación del servicio de energía en la región Caribe.

Gobierno anuncia medidas para asegurar la energía en el Caribe

La decisión se tomó tras una reunión entre el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán, quienes ratificaron el compromiso del Estado con los millones de usuarios de la zona.

“Air-e no volverá a manos de sus antiguos propietarios y los colombianos no cargarán con las deudas heredadas. Estamos construyendo una salida real y justa para los usuarios”, aseguró el ministro Palma, enviando un mensaje de confianza a la ciudadanía del Caribe.

Entre las acciones inmediatas que adelantará el Gobierno se encuentran:

Contratación directa de energía para estabilizar las tarifas y proteger a los usuarios.

Subasta pública de obras vinculadas al mercado de energía de Air-e, con el fin de garantizar transparencia y confiabilidad.

Diseño de una estrategia empresarial para sanear financieramente a la compañía.

Apertura de un diálogo con entidades bancarias y el sector privado en busca de respaldo económico.

Definición de una agenda regulatoria en conjunto con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Por su parte, el superintendente Felipe Durán anunció que se instalarán mesas semanales con el Ministerio de Minas y Energía y otras entidades gubernamentales, con el fin de agilizar la toma de decisiones.

“El objetivo es responder con rapidez a la urgencia de la Costa Caribe, garantizar un servicio continuo y proteger a los usuarios que durante años han enfrentado un suministro deficiente”, subrayó Durán.