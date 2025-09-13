Fiscalía mantiene en Cartagena el caso de Tatiana Hernández pese a solicitud de traslado

La esperanza de Lucy Díaz, madre de Tatiana Hernández, era que el caso de su hija —desaparecida en Cartagena hace ya cinco meses— pasara a los despachos de la Fiscalía en Bogotá. Sin embargo, la respuesta que recibió no fue la que esperaba.

Según contó en diálogo con La FM, la entidad negó el traslado argumentando que un cambio de radicación implicaría “empezar de cero” y podría retrasar los avances obtenidos hasta el momento en la investigación.

Supervisión nacional y nuevas preocupaciones

Aunque el proceso seguirá en manos de los fiscales de Cartagena, sí tendrá supervisión nacional desde la capital del país. Para Díaz, esto es un alivio parcial, pero no despeja las dudas ni la sensación de estancamiento que asegura tener.

A la incertidumbre se suma un nuevo factor: la seguridad. La madre de la joven de 23 años reveló que ella y su familia han recibido amenazas, lo que los llevó a tomar la decisión de abandonar Cartagena en los próximos días y mudarse a una ciudad cercana.

“No aceptamos el esquema de seguridad ofrecido porque eso implicaba que nos trasladaran a un lugar donde no podríamos estar pendientes del proceso”, explicó Díaz.

Costos y versiones encontradas

La familia también señaló que la permanencia en Cartagena ha representado un alto costo económico, lo que reforzó la decisión de salir de la ciudad, aunque regresarán cuando sea necesario para cumplir con diligencias de la investigación.

Sobre los avances, Díaz sostuvo que la Fiscalía continúa concentrada en el análisis de los dispositivos de su hija, mientras que ellos siguen recibiendo llamadas anónimas con supuestos avistamientos en sectores como Bocagrande o el Centro Histórico.

Finalmente, reiteró su llamado a la ciudadanía para que entregue videos, fotos o cualquier dato que pueda ayudar a esclarecer qué pasó con la joven médica en formación, vista por última vez en cercanías al mar de Cartagena.