Tatiana Hernández cumple 4 meses desaparecida: su familia denuncia llamadas extorsivas

El 13 de abril de 2025 fue el día en el que familiares y conocidos vieron por última vez a Tatiana Alejandra Hernández Díaz, de 23 años. La estudiante de último semestre de medicina cumple 4 meses desde que desapareció en Cartagena, ciudad en la que realizaba sus prácticas en el Hospital Naval. Solo le faltaba una semana para culminarlas.

Lucy Díaz, madre de Tatiana, escribió este miércoles 13 de agosto en su cuenta de Facebook un mensaje sobre la incansable búsqueda de su hija y cómo algunas personas aprovechan su tragedia para burlarse.

En su publicación, Díaz mencionó que ella y su familia han recibido “llamadas de gente inescrupulosa tratando de extorsionar; hasta 30 millones de pesos nos han pedido en una llamada por la entrega de Tatiana. Por favor no jueguen con nuestros sentimientos, sean humanos, todos tenemos familia y no deberíamos hacer estas clases de llamadas, si realmente no tienen información certera”.

“Mañana 14 de agosto es el cumpleaños de la abuelita Tere; concédanle ese regalo para que Tatiana vuelva al seno del hogar”, agregó en su mensaje.

La familia de Tatiana Hernández ha recibido cerca de 10 llamadas extorsivas

Durante una rueda de prensa días antes, Lucy Díaz aseguró que han recibido cerca de 10 llamadas de una persona que se identifica como integrante del ELN. También dijo que aunque han pagado múltiples sumas de dinero, no han recibido pruebas de vida hasta el momento.

“Han sido tres llamadas de la misma persona de diferentes números que se identifica como del grupo ELN. Entonces, al recibir yo una llamada a las 11:30 de la noche, no encuentro soporte, traté de validar con las entidades que me pudieran dar soporte si yo podía soltar el dinero, en vista de que no recibí respuesta, dije: ‘no me espero más’”, dijo Carlos Hernández, padre de Tatiana.

De acuerdo con Diego Cancino, abogado de la familia de Tatiana, las llamadas ya fueron intervenidas por la Procuraduría General de la Nación y es probable que fueron hechas desde una cárcel. Cancino también señaló que hasta el momento no se ha abierto una investigación formal por parte de la Fiscalía.