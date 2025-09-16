Dolor en Colombia: se confirmó la muerte de reconocido periodista

Hay un profundo dolor en el periodismo colombiano debido a que un reconocido periodista y cronista, que se destacó en el ámbito judicial y social, falleció a sus 66 años.

Fito Hurtado, que siempre quiso caracterizarse por tener rigor e informar con claridad, enfrentó varios problemas de salud en el último tiempo y tuvo que estar hospitalizado.

Sin embargo, a pesar de que los especialistas hicieron todos los esfuerzos humanos posibles para que pudiera recuperarse, su deceso se confirmó el pasado 15 de septiembre de 2025.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Fito Hurtado, el reconocido periodista colombiano?

Fito Hurtado, el periodista de 66 años, se encontraba en la Clínica Imbanaco, en Cali, Valle del Cauca, debido a que habían tenido que realizarle un trasplante de riñón.

No obstante, de acuerdo a lo que explicó la entidad médica, su evolución no fue la esperada, sino que enfrentó varias complicaciones que causaron que su corazón dejara de latir a las 5:20 de la mañana del 15 de septiembre de 2025.

Jaime Dinas, uno de los amigos del periodista Fito Hurtado, se despidió del periodista

Luego de que la Clínica Imbanaco confirmó la muerte del periodista Fito Hurtado, Jaime Dinas, otro de los comunicadores más conocidos en el Valle del Cauca y en el país, escribió un sentido mensaje.

"Lamento comunicarles el fallecimiento de Hernando Fito Hurtado, con quien tuve la oportunidad de compartir micrófono alguna vez", comenzó diciendo Jaime Dinas.

"Descansa en paz y mucha fortaleza a su familia y allegados", agregó en el mensaje de redes sociales.

Además, Marino Millán, el reconocido periodista deportivo, también envió un mensaje de condolencias tras la muerte de Fito Hurtado. Sus palabras fueron las siguientes:

"Recién me entero del fallecimiento del colega y amigo, Hernando Fito Hurtado. Qué dolor tan grande, fue un hombre culto, noble, gran profesional y mejor amigo", detalló.

"A sus allegados, mi mensaje de condolencias y que Dios le reciba en su reino infinito. Adiós, amigo", añadió.