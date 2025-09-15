Murió un reconocido cantante que fue ícono por varias décadas: esto se conoció

La música está de luto, especialmente en Ecuador, porque uno de sus cantantes icónicos en las décadas de los 80 y 90, falleció.

El corazón de Mike Albornoz, que era oriundo de Guayaquil, tenía 60 años y no solo se destacó como cantante, sino que también como compositor, dejó de latir el pasado sábado 13 de septiembre de 2025.

La carrera musical de Mike Albornoz inició en su adolescencia, interpretando los grandes éxitos de bandas icónicas como The Rolling Stones y Queen.

Además, sus éxitos más reconocidos fueron 'San viernes' y 'Un balde de agua fría', que se lanzaron en 1987.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales por varios de sus amigos, que no solo lo recordaron como una persona excepcional, sino que también como uno de los íconos del rock balada en Ecuador.

Estos fueron los mensajes con los que se confirmaron la muerte de Mike Albornoz, el reconocido cantante de Ecuador

Francisco Echeverría, un productor que tenía un trato muy cercano con Mike Albornoz, fue una de las primeras personas en reaccionar a su muerte.

"Descansa en paz, amigo. Siempre fui tu fan, bro, gracias por tu música y tu amistad", escribió.

Además, el periodista Diego Arcos también emitió un sentido mensaje de luto y condolencias.

"Mike Albornoz ha partido. Fue un artista sincero y entregado a su arte y la música. Adiós, amigo, buen viaje y descansa en paz y con mucha música", fueron sus palabras.

Así fueron las exequias de Mike Albornoz, el reconocido cantante de Ecuador que murió

El pasado sábado y domingo 14 de septiembre de 2025, se realizó la velación del cantante Mike Albornoz, en la Junta de Beneficiencia de Guayaquil.

Además, posteriormente, durante ese mismo 14 de septiembre de 2025, también se realizó la inhumación en el Cementerio General.