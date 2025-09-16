CANAL RCN
Último momento: murió un reconocido actor y leyenda de Hollywood

El actor y director fue ganador de un premio Óscar y falleció en su casa. Esto es lo que se sabe.

septiembre 16 de 2025
07:54 a. m.
El mundo del cine se encuentra de luto debido a que este 16 de septiembre de 2025 se reportó la muerte de uno de sus actores más icónicos.

Robert Redford, que también se destacó como director, falleció a sus 89 años, en Utah, Estados Unidos.

Este icónico actor debutó en 1962, pero se convirtió en leyenda de Hollywood cinco años después. Esto debido a que asumió un papel protagónico en 'Descalzos por el parque', una película de comedia que tuvo una gran acogida.

Además, posteriormente, comenzó su relación actoral con Paul Newman, uno de sus grandes amigos, y juntos fueron íconos de la película 'Butch Cassidy and the Sundance Kid', que también fue exitosa.

Asimismo, estuvo presente en producciones reconocidas como 'El golpe', que se estrenó en 1973, y 'Todos los hombres del presidente', que se lanzó en 1976.

Esto es lo que se ha informado acerca de la muerte de Robert Redford, el reconocido actor y leyenda de Hollywood

El diario New York Times fue uno de los primeros en reportar la muerte de Robert Redford e indicó que, por ahora, se conoce que falleció este martes, en horas de la mañana, mientras dormía.

Sin embargo, hasta el momento, los seres queridos de Robert Redford no han revelado cuál fue la causa exacta de la muerte del actor y leyenda de Hollywood.

Luego de sus años como actor, Robert Redford se dedicó a la dirección cinematográfica y se ganó un premio Óscar en 1981 por la película 'Gente corriente'.

Además, en su carrera también fue reconocido en los premios Globos de Oro como 'nueva estrella del año' tras la producción 'La rebelde' y 'mejor director' en 'Ordinary people'.

Así han reaccionado los seguidores del cine tras la muerte de Robert Redford, el reconocido actor de Estados Unidos

Luego de que se hizo oficial la noticia del fallecimiento de Robert Redford, sus seguidores quedaron devastados y han comenzado a pronunciarse en las redes sociales.

"Descansa en paz", "adiós, leyenda", "serás eterno", "gracias por tanto", "vuela alto en el cielo", "te amo para siempre", "fuiste maravilloso" y "aplausos en el cielo", han sido algunos de los mensajes.

 

